Виктор Орбан шокирован вандализмом в Ужгороде

30.11.2016 (09:23)

В Ужгороде осквернили мемориал жертвам Холокоста

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан шокирован информацией о том, что в Ужгороде неизвестные осквернили мемориал жертвам Холокоста.

Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.

"Мы считаем, что нужно с большим почтением и уважением относиться о всем людям, которые стали невинными жертвами исторических событий XX века, таких как Голодомор, Холокост, мировые войны или лагеря Гулага", - говорится в сообщении.

"Для народов Центральной и Восточной Европы, имеющих общий исторический опыт, которые пережили нацистскую и советскую диктатуры, разных национальностей и разных вероисповеданий фундаментальными ценностями являются мирное сосуществование и уважение человеческого достоинства, которых мы придерживаемся при любых обстоятельствах", – говорится в заявлении.

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Напомним, в ночь с субботы на воскресенье, в День памяти жертв Голодоморов в Украине, неизвестные облили мемориал жертвам Холокоста в Ужгороде красной краской.

В октябре этого года, в Ужгороде при содействии правительства Венгрии, был открыт первый на Закарпатье мемориал жертвам Холокоста (ФОТО)