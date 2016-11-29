Самое мистическое место в Закарпатье (ВИДЕО)

30.11.2016 (09:38)

Середнянский замок Тамплиеров в Закарпатье

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Локацию между Ужгородом и Мукачево, где находится ряд невероятных исторических сооружений, можно считать самым мистическим местом Закарпатья.Поселок Среднее. Здесь находится замок, который является руинами сторожевой башни-донжона, которую нередко называют «замком Тамплиеров».Именно здесь находятся развалины дворца барона Гиланьи, в котором прятали Святую Корону короля Иштвана.Именно здесь находятся уникальные винные подвалы, вина из которых возили российскому императору Петру Первому.Это место могло бы стать туристической изюминкой, ибо оно кроме исторических памятников имеет невероятно удобное расположение ровно между двумя крупнейшими городами Закарпатья. А еще рядом активно развивается оздоровительно-рекреационный туризм с термальными водами.Именно здесь расположены две крупные здравницы "Термал Стар" и "Деренивская Купель".Более того, в свое время был разработан проект по обустройству в Среднем крупного туристического ареала, однако, как это часто бывает, проект не был реализован после очередной смены власти.Прятали ли тамплиеры чашу Грааля в Закарпатье, как в средневековье обустроили Венецию между Ужгородом и Мукачево, почему черт бросается камнями, что будет с запущенным дворцом барона, а также где находятся одни из лучших винных подвалов Европы? - ответы на эти вопросы смотрите в видеосюжете: