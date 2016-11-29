Яценюк просит Запад не бросать его, ведь он так старался воевать с Путиным

|Самого Порошенко Яценюк назвал «умным парнем».
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк призвал страны Запада не забывать о его стране и сравнил президента Петра Порошенко с танком.
«Мое послание мировым лидерам выглядит следующим образом. Посмотрите, мы по-прежнему делаем нашу работу. Украина должна оставаться в вашем поле зрения. Мы понимаем, что у вас имеется ряд проблем, но, пожалуйста, не бросайте нас», — сказал Яценюк.
По мнению бывшего украинского премьера, Порошенко следует предложить избранному президенту США Дональду Трампу варианты сотрудничества. При этом он выразил мнение, что Россия и Соединенные Штаты «были, являются и будут» противниками.
Самого Порошенко Яценюк назвал «умным парнем».
«Иногда он ведет себя как танк — просто движется вперед. Но всегда нужно иметь в виду, что где-то есть противотанковые ракеты», — добавил он. При этом лидер «Народного фронта» признал, что на посту премьера он «с трудом уживался» с президентом, говорится в интервью Яценюка, опубликованном на сайте The Wall Street Journal.
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Комментарии
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.....что Россия и Соединенные Штаты «были, являются и будут» противниками.
Превратились нынче Штаты
Для землян в плохой ОМОН,
И диктуют автоматы
Демократии закон!...
Честь и Совесть в их " зеленку" не воткнешь,
Страны мира они грабили за грош,
Поливали и напалмом, и свинцом
И хотят внедрить в Россию свой дурдом!
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....сравнил президента Петра Порошенко с танком.....
Два еврея вместе шли,
Шекель на пути нашли.
Были лучшими друзьями,
Стали худшими врагами.
Ты еврея только слушай,
Он тебе лапши на Уши
Свежесвареной навесит
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Сорок лет за Моисеем
По пустыне шли евреи.
Он им - сука - не сказал,
Что свой компас потерял.
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Простите нас, родные Россияне,
Пока еще вращается Земля,
Мы братьями Вам быть не перестали,
Вас предала не Родина моя
Не люди, что на площадь выходили,
Пытаясь наболевшее сказать,
А те, кто нашу Родину купили,
Купили, чтобы выгодно продать.
Правители приходят и уходят,
Кого-то помнят долго и добром,
Но комом каждый президент выходит,
Как первый блин, в моем краю родном.
Нас ссорили с экранов и смеялись,
Что разругались братья в пух и прах,
Но верим, мы в душе людьми остались,
И понесем друг друга на руках;
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Когда из нас кого-то ранят в спину,
Не будем о гражданстве вспоминать,
Я верю, что не может Украина
На братские народы наплевать.
Простите нас, что Вас не пропускаем,
На собственных границах как врагов.
Простите, что каналам доверяем,
Где нас считают всех за дураков.
Показывают войны, истерию,
И получают в долларах паёк,
Но нету Украины без России,
Как без ключа, не нужен и замок.
Мы все - одна семья, пусть разругались,
Но ссоры ведь случаются в семье;
И главное, чтоб мы людьми остались,
А не зверьми, готовыми к войне.
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За Землю, за туманные идеи,
Забыв о том, что детям нужен мир!
Я думать по-другому не умею,
А мы для власти нашей, просто тир.
Хотят - на нас же армию направят,
Хотят - на воздух нам введут налог.
Но разлюбить Россию не заставят,
Пока мы вместе, верю... с нами Бог!
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УКРАИНСКОМУ НАРОДУ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА! Так будьте «здоровы», «живите богато» А Мы отправляем ресурсы на запад! Пока вы тут пили, МЫ вас разоряли! Заводы продали, Богатыми стали! И чтобы ни крошки у вас не осталось! И чтобы здоровых детей не рождалось! За ваши ресурсы дадим мы вам шприцев, И спирта цистерны, до Смерти упиться! Наркотики в вены вливайте"богато"! Валяйтесь как свиньи, вблизи вашей хаты! Для НАС вы все быдло, дерьмо, папуасы! Зачем папуасам земные запасы? Вы слышите свиньи, МЫ стали богаты, Теперь мы отнимем у вас ваши хаты.......
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.....Дадим вам мы пиво, сигареты, секс-фильмы! Курите и пейте, рожайте дебильных! Больные уроды для НАС не опасны — МЫ их уничтожим поддельным лекарством. Вы все постепенно умрете бомжами! И долю такую Вы выбрали сами! И ваша земля НАМ нужна БЕЗ НАРОДА! Мы вас похороним в любую погоду! Так будьте"здоровы", «живите богато» Насколько позволит вам ваша зарплата. А мы отправляем ресурсы, бабло в оффшоры на запад!