Яценюк просит Запад не бросать его, ведь он так старался воевать с Путиным

30.11.2016 (11:15)

Самого Порошенко Яценюк назвал «умным парнем».

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк призвал страны Запада не забывать о его стране и сравнил президента Петра Порошенко с танком.

«Мое послание мировым лидерам выглядит следующим образом. Посмотрите, мы по-прежнему делаем нашу работу. Украина должна оставаться в вашем поле зрения. Мы понимаем, что у вас имеется ряд проблем, но, пожалуйста, не бросайте нас», — сказал Яценюк.

По мнению бывшего украинского премьера, Порошенко следует предложить избранному президенту США Дональду Трампу варианты сотрудничества. При этом он выразил мнение, что Россия и Соединенные Штаты «были, являются и будут» противниками.

Самого Порошенко Яценюк назвал «умным парнем».

«Иногда он ведет себя как танк — просто движется вперед. Но всегда нужно иметь в виду, что где-то есть противотанковые ракеты», — добавил он. При этом лидер «Народного фронта» признал, что на посту премьера он «с трудом уживался» с президентом, говорится в интервью Яценюка, опубликованном на сайте The Wall Street Journal.