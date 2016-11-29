Закарпатские пограничники конфисковали "Volkswagen" запакованный сигаретами (ФОТО)

30.11.2016 (11:28)

Контрабанда и микроавтобус конфискованы

Вчера в пункте пропуска «Лужанка» на границе с Венгрией пограничники Мукачевского отряда, помешали очередной попытке незаконного перемещения через границу табачных изделий.

Во время совместного погранично-таможенного досмотра микроавтобуса марки "Фольксваген", которым на выезд из Украины направлялся наш соотечественник, было обнаружено скрытые сигареты. На наличие табака в транспортном средстве указала служебная собака пограничников Тедди.

Табачную продукцию 29-летний украинец пытался переместить через границу, скрыв ее в конструктивных полостях своего авто. Из тайника оборудованного в двойном днище транспортного средства пограничники лостали 2850 пачек контрабандного табака различных марок.



На правонарушителя в установленном порядке составлен протокол. А сам человек лишился не только контрабандного табака, но и своего авто.

Сумма оценки сигарет составила более 60 000 гривен, микроавтобус марки "Фольксваген", 2005 года выпуска оценен более чем в 223 000 гривен.

На КПП "Тиса" украинец остался без "Mitsubishi" из-за сигарет (ФОТО)