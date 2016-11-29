В Киеве националисты показали Евросоюзу большой деревянный фаллос

30.11.2016 (12:12)

В Киеве принесли огромный деревянный фаллос к представительству ЕС

Украинские националисты принесли огромный деревянный фаллос к зданию представительства ЕС в Киеве. Акцию протеста организовала националистическая партия «Национальный корпус». Партия была сформирована из бойцов полка Нацгвардии «Азов», в рядах которого служит много неонацистов.

Таким образом националисты потребовали не допустить снятия моратория с продажи леса за границу. «К нам относятся как к стране третьего мира. Как к территории, а не к партнеру. Территории, на которой они хотят сбывать свой товар и брать сырье. Именно поэтому мы принесли этот "подарок". Наше требование: вот вам, а не кругляк (необработанный лес — прим. «Ленты.ру»)», — приводит издание слова председателя киевского отделения «Национального корпуса» Сергея Филимонова, называющего себя сыном Перуна.

24 ноября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что президент Украины Петр Порошенко намерен отменить мораторий на экспорт необработанной древесины и тем самым выполнить условие Евросоюза для получения очередного транша в рамках макрофинансовой помощи.

Неделей ранее министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что Украина сможет обойтись без финансовой помощи Евросоюза, если увеличит объемы переработки древесины. Как отмечалось, ряд парламентских фракций выступают против отмены моратория на экспорт некоторых видов пиломатериалов, а также леса-кругляка.

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