В Минюсте открестились от идеи расселения мигрантов в обмен на безвизовый режим

30.11.2016 (14:33)

Идея Петухова "никоим образом не отражает официальную позицию минюста"

В Министерстве юстиции отреагировали на идею замминистра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергея Петухова расселять мигрантов в Украине для получения безвизового режима.

В пресс-службе ведомства сообщили, что Украина выполнила все взятые на себя обязательства в рамках получения безвиза со странами ЕС, передает Корреспондент.

Перед Украиной было поставлено беспрецедентное количество требований Европейской комиссии − более 50. Все они выполнены в полной мере и сейчас ожидаются соответствующие решения с европейской стороны.

"В то же время хотим отметить, что любые заявления, касающиеся возможности со стороны нашей страны взять на себя дополнительные обязательства в рамках получения "безвиза", являются лишь личным мнением их авторов", − подчеркнули в пресс-службе Минюста.

"В частности, хотим сообщить, что публикации в Facebook заместителя министра юстиции Сергея Петухова и его размышления на тему возможного получения Украиной квоты на расселение мигрантов является его личной позицией как гражданина и человека, который принимал участие в соответствующем переговорном процессе", − добавили в ведомстве.

Идея Петухова "никоим образом не отражает официальную позицию Министерства юстиции или главы Минюста Павла Петренко".

Ранее сообщалось, что замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Петухов выдвинул идею, чтобы Украина взяла на себя квоту одной из стран ЕС на расселение мигрантов ради введения безвизового режима.

Позже, после бурной реакции в сети, Петухов заявил, что его предложение получить безвиз в "обмен" на прием беженцев – "личные размышления и предложения к дискуссии".

В Украину могут впустить беженцев в обмен на безвизовый режим с ЕС