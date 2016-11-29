В Украине собираются отменить автомобильную норму Евро-5

30.11.2016 (14:43)

В Верховной Раде появился соответствующий документ

Приверженцы идеи включить в Украине зеленый свет старым иномаркам не устают фонтанировать идеями.

Не успело водительское сообщество переварить заявление народного депутата Владимира Парасюка о подготовке законопроекта, предлагающего разрешить ввоз в нашу страну машин Евро-2 без растаможки на год, как в Верховной Раде появился новый, еще более радикальный документ.

На официальном парламентском сайте выставлен законопроект №5470 Андрея Антонищака (БПП) «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств».

Самого текста документа в свободном доступе пока нет. Но, как удалось выяснить из своих источников, в нем содержится революционное предложение — отменить в Украине европейские экологические нормы.

Напомним: сейчас в нашу страну нельзя поставлять авто ниже уровня Евро-5, а вскоре экологический стандарт и вовсе должен быть повышен до Евро-6. Такие обязательства взяла на себя Украина, подписывая договор об Ассоциации с ЕС.

Чем руководствовался Антонищак, продвигая эту идею — сказать сложно. Но, как говорит глава ВААИД Олег Назаренко, «чтобы принять этот законопроект, Украине нужно отказываться от Ассоциации с ЕС».

«Почему бы не пойти еще дальше, и отменить не только европейские экологические нормы, но и нормы безопасности, запрет на использовании при производстве авто вредных материалов», — иронизирует эксперт.

Как бы то ни было, в случае одобрения этого законопроекта, Украина может открыть границы для автохлама из Европы.

Ведь если сейчас к нам можно ввозить лишь авто, начиная с 2010 года выпуска, которые отвечают стандарту Евро-5, то в случае отмены евро-норм, реально будет пригонять машины любого возраста, к примеру, 20-летние, которые в ЕС продают всего по несколько сотен евро. А если Антонищаку удастся договорится с Парасюком, и такие авто еще и не нужно будет растамаживать, рядовые украинцы смогут приобрести себе даже по несколько стареньких иномарок.

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