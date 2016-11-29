Свалява: Последнее пристанище ведьм в Закарпатье (ФОТО)

30.11.2016 (15:45)

Свалява - минеральная столица Закарпатья

Минеральная столица Закарпатья - город Свалява, которому недавно исполнилось 780 лет, живет размеренной, спокойной жизнью. Его архитектурный облик практически не менялся в течение последних десятилетий. За последние годы его несколько осовременили, предоставив легкий европейский шарм.

Первое упоминание о Сваляве датируется 1200-ыми годами. А по легендам, здесь во времена инквизиции и охоты на ведьм нашли приют европейские босоркани. Они поселились в Карпатах возле Свалявы, местные же жители не имели ничего против. В благодарность те подарили свалявцам знаменитые минеральные воды. Поэтому именно благодаря ведьмам Свалява и регион превратились в бальнеологический курорт. Относительно названия, то его объясняют тем, что она происходит от слова соль, которую с Марамороской жупы экспортировали в ряд стран Европы.

На центральной улице города - Главной - практически не осталось исторических зданий частного сектора. На месте старинных домов, в которых проживали преимущественно представители еврейской национальности, построенные многоэтажки советского образца. А с памятников архитектуры осталось лишь несколько домов государственной или коммунальной собственности.

Радует глаз здание Ратуши, построенного в конце ХVIII - начале XIX веков. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы неподалеку - типичный пример украинского барокко. Среди здешних мест - Михайловская церковь, построенная без единого гвоздя, мемориальный комплекс, который увековечил память более 100 военных австро-венгерской армии, погибших в 1915 году, обелиск на могиле рыцаря, откопанной в 1870 году, остров Марты-Маргариты на реке Латорица и ряд других интересных.

В Сваляве есть микрорайон со странным названием «Бразилия». Как рассказывают старожилы, здесь больше ста лет назад на средства Красного Креста поселили обманутых вербовщиками людей, которые продали свое имущество и отправились в эту заморскую страну. Говорят, что работников довезли до Мюнхена, а там «купец» забрал все деньги у людей, чтобы якобы приобрести билеты на Шифу... и исчез навсегда. Сейчас жизнь свалявцев вращается вокруг визитки города - древнего могучего дуба-деда, возраст которого исчисляется веками. Несколько лет назад в него попала молния, поэтому часть кроны пришлось срезать, а длинная рана на стволе полностью не затянулась до сих пор. Однако это нисколько не мешает свалявцам и гостям города отдыхать на скамейках на облюбованном «пятачке», который называют «под дубом». Здесь собираются в основном пенсионеры, чтобы встретить друзей и поговорить о жизни. Отличным дополнением к этому знаменитого места стала установленная по случаю празднования дня города бочка с минеральной водой. Это только первая часть будущей скульптурной композиции, которую выполнила творческая группа во главе с Михаилом Колодко.

Как рассказывает бывший руководитель коммунального хозяйства города, а ныне пенсионер Семен Семенович, «под дубом» зарождался первый бизнес в начале девяностых годов. Именно здесь появились первые менялы-валютчики, первые «стрелки» местных «авторитетов». Сейчас же - это любимое место встречи свалявцев. А еще с этого стратегического места просматривается почти весь центр, поэтому «заседатели» всегда в курсе: кто с кем и куда ушел. Господин Семен рассказывает, что на месте нынешнего универмага во времена Австро-Венгрии был сборный пункт - сюда со всего края на подводах свозились молодых ребят - будущих воинов императора Ференца Иосифа.

О войне, которая продолжается на востоке Украины, свалявцам напоминает мемориальная доска в центральной части города, установленная в честь их земляка, майора Виктора Шепентала, который положил свою жизнь под Новотроицком в Донецкой области, защищая независимость нашей Родины...

Куда бы не вели дороги свалявцев, они всегда возвращаются к знаменитому месту «под дубом», чтобы перевести дыхание, поделиться новостями со своими друзьями и понаблюдать, как кипит жизнь в городе. А на вопрос, действительно ли здесь когда-то поселились ведьмы, местные жители только улыбаются, говоря: кто знает, возможно и так. Потому воды здесь действительно целебные, а мистическое и непостижимое имеет место и в здешнем регионе.

Оксана Дудаш





Самое мистическое место в Закарпатье (ВИДЕО)