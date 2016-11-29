Чергова зрада : Миссия ОБСЕ не может обнаружить российские войска в Донбассе

30.11.2016 (15:57)

ОБСЕ не имеет убедительных свидетельств присутствия русских войск в Донбассе

У миссии ОБСЕ нет доказательств присутствия российской армии в Донбассе, о беспощадном сражении с которой постоянно отчитываются украинские политические лидеры и их подконтрольные СМИ, не стесняясь даже заявлять, что защищают от российской агрессии Европу. Об отсутствии тому доказательств сообщил первый заместитель руководителя миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Наша миссия старается держаться вне политических вопросов. И сегодня мы не имеем убедительных свидетельств присутствия русских войск в Донбассе", — сказал он.

Хуг выразил озабоченность большого количества вооружений, которые сосредоточены с обеих сторон фронта. Кроме того, сами боевые позиции противников находятся очень близко друг к другу. Местами расстояние не превышает двадцати метров, что провоцирует обе стороны на боевые действия.

"Накал боевых действий никогда не был так высок, как в этом году. Один выстрел, спровоцировав ответную реакцию, превращается в шквал огня, который не остановить", — сообщил Хуг в интервью французскому RFI.

Почему до сих пор общественности не представлены очевидные доказательства физического пребывания в Донбассе подразделений армии РФ?

Неужели нет спутниковой разведки, чтобы сфотографировать базы российской армии и их военную технику?