Чергова зрада : Миссия ОБСЕ не может обнаружить российские войска в Донбассе

|ОБСЕ не имеет убедительных свидетельств присутствия русских войск в Донбассе
У миссии ОБСЕ нет доказательств присутствия российской армии в Донбассе, о беспощадном сражении с которой постоянно отчитываются украинские политические лидеры и их подконтрольные СМИ, не стесняясь даже заявлять, что защищают от российской агрессии Европу. Об отсутствии тому доказательств сообщил первый заместитель руководителя миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
"Наша миссия старается держаться вне политических вопросов. И сегодня мы не имеем убедительных свидетельств присутствия русских войск в Донбассе", — сказал он.
Хуг выразил озабоченность большого количества вооружений, которые сосредоточены с обеих сторон фронта. Кроме того, сами боевые позиции противников находятся очень близко друг к другу. Местами расстояние не превышает двадцати метров, что провоцирует обе стороны на боевые действия.
"Накал боевых действий никогда не был так высок, как в этом году. Один выстрел, спровоцировав ответную реакцию, превращается в шквал огня, который не остановить", — сообщил Хуг в интервью французскому RFI.
Почему до сих пор общественности не представлены очевидные доказательства физического пребывания в Донбассе подразделений армии РФ?
Неужели нет спутниковой разведки, чтобы сфотографировать базы российской армии и их военную технику?
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Комментарии
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На фото исконно русские!
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Замминистра обороны Украины Александр Дублян заявил, что Киев допускает нанесение Россией ракетного удара, если украинская армия проведет ракетные стрельбы над Черным морем 1-2 декабря. Ни одна страна не начнет запускать ракеты через территорию другого государства ,зная, что может быть ответный удар! Но видать ,только не для таких как киевские хряки. Им то терять нечего т,к, нет никакого государства у хунты, и выполняют они через эти ракетные стрельбы по указке копченого и ЕС.Все провоцируют Россию на военные действия.Козлы они, да еще и хряки
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Россия всегда чрезмерно терпелива! Перед Отечественной тоже терпели - не отвечали на провокации и что вышло все знают! Америка бы не потерпела даже разговоров на такую тему, разбомбила бы на корню.Вот американцы нашли белый порошок в Ираке неизвестного состава, объявили его хим. оружием и всё там разбомбили, ссылаясь на интересы национальной безопасности сша.А в данном случае киевские власти напрямую угрожают, мол дойдём до Ростова, и дальше.
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Да они об этом ударе только мечтают. Майданная Украина уже никому не интересна, надо пробудить интерес. Поэтому и задумали провокацию с ракетными пусками в районе Крыма. Они понимают что времена меняются и такой поддержки как была у них в 2014 году уже не будет, о них уже никто не говорит, вот они судорожно пытаются вернуть к себе внимание.!!!
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Сеня Нюх с семьёй в Америке и при бабле, смеётся в душе над глупыми и наивными щеневмерликами, тот ещё Остап Бендер, копатель канав и строитель заборов (в смысле распила бабла).У Остапа Бендера был сеятель, а Сеня-копатель. Он купил особняк в Вашингтоне, в Щеневмерлу прилетает инкогнито, что бы распродать и разрулить остатки бизнеса, жена и дети в Штатах сидят. Кролики не любят запаха жариной крольчатины.
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Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил:российские власти не раз заявляли об отсутствии в Донбассе российских войск, а также о том, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта. Более того, Кремль последовательно выступает за скорейшее мирное урегулирование кризиса в Донбассе. Напомним, ранее начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко признал, что на территории Украины нет регулярных частей российской армии.