В Ужгороде прошел первый региональный бизнес-форум (ВИДЕО)

30.11.2016 (16:14)

Бизнес-форум «Украина - страна предпринимателей» в Ужгороде

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В Ужгороде состоялся первый региональный бизнес-форум «Украина - страна предпринимателей». Он соединил более двухсот бизнесменов и тех, которые мечтают открыть собственное дело.Подобными мерами основатели проекта хотят популяризировать предпринимательство в крае и показать потенциальным бизнесменам реальные возможности для воплощения их идей в жизнь. К 2018 году стремятся за счет развития малого и среднего бизнеса создать более 1 млн новых рабочих мест по всей стране.Андрей Якымив, директор банка в Закарпатской и Львовской области: - Наша задача, наше желание - чтобы население не выезжало на работу за границу, а работали здесь. Для этого мы готовы финансировать бизнес от 50 ты 300 тыс. гривен. Это, так называемое, проектное финансирование. Одно рабочее место сегодня - это занятой человек, это уплачены налоги при компенсации порядка 30 тыс. грн за одно созданное рабочее место. Они возвращаются обратно через плату налогов в течение десяти месяцев.Если предприниматель хочет получить так называемое проектное финансирование на сумму от 50 до 300-т тысяч гривен, то должен рассказать о своем бизнесе и снять короткий видеоролик. Затем работник банка выезжает на место и осматривает предприятие, после чего или согласовывает, или по объективным причинам, отказывает заказчику. Кредит выдается на один год и погашения происходит ежемесячно равными частями.Алексей Киндрат, глава УСПП в Закарпатье: - Упростить вот эти все программы для того, чтобы те, которые стремятся заняться предпринимательской деятельностью чувствовали себя уверенно в этом бизнес-проекте и было понимание того, что они помогут не только стране, но в первую очередь помогут себе, своей семье. Ну и как налогоплательщики смогут наполнять местные бюджеты.Ужгородский городской совет готов выделить 1 млн. гривен на компенсацию процентов по кредитам, предоставленным предпринимателям.Богдан Андриив, мэр Ужгорода: - Это отличный шаг города, городской власти навстречу бизнесу, потому что мы должны содействовать бизнесу. Опять же, потому что основной источник поступлений в бюджет - это налоги на доходы физических лиц, работающих в том числе и в предпринимательстве.По словам организаторов, на Закарпатье есть реальные перспективы для развития малого и среднего бизнеса. За счет этого снизился бы процент трудовых мигрантов, - говорят специалисты.