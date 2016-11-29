Россия угрожает ракетным ударом по военным учениям рядом с Крымом

30.11.2016 (16:26)

В ВСУ подтвердили планы ракетных стрельб

Министерство обороны России направило украинскому посольству письмо с угрозами из-за планов официального Киева провести стрельбы в воздушном пространстве России. Журналисты ссылаются на источник в Минобороны Украины, который заявил о существовании уведомления от российских коллег. По словам неназванного собеседника издания, послание было направлено военному атташе в составе украинского посольства 26 ноября.

В рамках учений Воздушных сил Вооруженных сил Украины 1-2 декабря в Херсонской области пройдут испытания зенитных ракет средней дальности.

Об этом сообщил начальник пресс-службы ВС ВСУ Роман Юрчило, передает «Интерфакс-Украина».

«1-2 декабря состоятся учения, в рамках которых будут проведены испытания управляемых зенитных ракет средней дальности. К проведению мероприятий будут привлекаться экипажи боевой авиации, транспортной авиации, подразделения зенитно-ракетных войск, радиотехнических войск и связи, а также беспилотная авиация. Одним из элементов учений будут воздушные стрельбы управляемых ракет средней дальности», — сказал он.

При этом, спикер ВСУ довольно цинично заявил, учения будут проводиться «исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем» и в соответствии с международным правом.

Согласно заявлению Киева, Москва пригрозила украинским военным уничтожением как выпущенных у границы с Крымом ракет, так и пусковых установок, которые планируется привлечь к учениям. Источник не привел прямых цитат из письма или дополнительных подробностей.

Ведомство потребовало от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных уведомлений об активировании опасных зон в воздушном пространстве, а министерство обороны России выразило протест Киеву. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов назвал протест Росавиации "истерикой".

МИД России прокомментировал угрозу ракетных стрельб Украины над Крымом

Провокация с объявлением ракетных стрельб в территориальных водах России вблизи Крыма нужна украинским властям, чтобы сохранить США в качестве своего основного покровителя. Об этом сегодня заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Так называемые учения с пусками ракет – это очередная крупномасштабная провокация украинских властей. Она нацелена на эскалацию конфликта между Украиной и Россией. Расчет был на жесткую реакцию со стороны России. Я не исключаю, что дело в том, чтобы после победы Дональда Трампа Киев хочет всеми силами сохранить США в качестве своего главного покровителя», — сказала Захарова.

По ее мнению, это непростая задача.

«Они себя абсолютно по-хамски в отношении кандидата в президенты, позволяли себе прямые оскорбления. Вы помните, как они потом пытались удалить записи из соцсетей. Как можно доверить управление страной людям, которые не могут нести ответственности даже за свои странички в соцсетях», — сказала Захарова.

Она также напомнила, что Украина «в самый неподходящий момент сильно осложнила работу предвыборного штаба Дональда Трампа, слив информацию о том, что глава штаба якобы получал деньги от украинских олигархов».

«Попытка сыграть в жертву – отработанный, приносящий хорошие дивиденды номер. Он работал многие годы. Почему бы его не повторить. Теперь ее должен пожалеть новый истеблишмент», — сказала Захарова.

Силы противовоздушной обороны ВС РФ в оккупированном Крыму были переведены на усиленный режим работы в связи с подготовкой Украины к проведению ракетных стрельб в акватории Черного моря.

Как сообщает российское агентство ТАСС, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах РФ на территории полуострова, в повышенную боеготовность были переведены не только наземные средства, но и корабли ЧФ РФ.

30 ноября стало известно о том, что РФ перебросила в Крым зенитно-ракетный комплекс С300-ВМ. Волонтеры украинского пропагандистского сообщества InformNapalm идентифицировали технику как зенитно-ракетный комплекс С-300ВМ «Антей-2500». Это система ПВО с возможностью борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности (до 2500 км).