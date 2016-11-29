Ужгородцы-участники АТО пришли к депутатам за обещанными участками земли (ВИДЕО)

|Участники АТО в Ужгороде пришли на сессию горсовета
Ужгородцы-участники АТО пришли на сессию городского совета требовать обещанных земельных участков. Говорят, землю не выдают, а если кто-то получает разрешение, дело затягивается и до конца не доходит.
В связи с этим они требуют создать дополнительную комиссию, чтобы повторно рассмотрели каждый проблемный случай.
В городском совете при этом, что земельные участки выдаются. За 2015-2016 годы было выделено около 600.
Напомним, в июне Госгеокадастр в Ужгороде раздал земли участников АТО "налево" (ФОТО)
Комментарии
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Да выделите им на Барвинковском кладбище участок возле мусорной свалки!