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Ужгородцы-участники АТО пришли к депутатам за обещанными участками земли (ВИДЕО)

30.11.2016 (17:15)
Участники АТО в Ужгороде пришли на сессию горсовета
Участники АТО в Ужгороде пришли на сессию горсовета
Ужгородцы-участники АТО пришли на сессию городского совета требовать обещанных земельных участков. Говорят, землю не выдают, а если кто-то получает разрешение, дело затягивается и до конца не доходит.
В связи с этим они требуют создать дополнительную комиссию, чтобы повторно рассмотрели каждый проблемный случай.
В городском совете при этом, что земельные участки выдаются. За 2015-2016 годы было выделено около 600.
Напомним, в июне Госгеокадастр в Ужгороде раздал земли участников АТО "налево" (ФОТО)



Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

30.11.2016 (17:23) / ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Да выделите им на Барвинковском кладбище участок возле мусорной свалки!