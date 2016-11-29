Охлобыстин презирает Геращенко

30.11.2016 (17:17)

Геращенко просит запретить въезд Охлобыстину в 28 странах

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Член коллегии МВД и депутат Антон Геращенко заявляет, что отправил послам 28 стран требование запретить въезд к ним российскому актеру Ивану Охлобыстину, выпросившему гражданство несуществующей "ДНР". Об этом Геращенко написал в своем Facebook."Клоун - шизофреник Иван Охлобыстин вчера написал заявление на имя другого клоуна Александра Захарченко с требованием предоставить ему гражданство в террористической организации ДНР…Думаю, что этот клоун попросил бы и гражданство ИГИЛ, да вот беда, - поп расстрига Иван не знает арабского языка", - написал Геращенко."Отправляю сегодня обращение к послам 28 стран ЕС, США, Канады, Австралии, Японии, Израиля с требованием внести Ивана Охлобыстина в список лиц, которым запрещён въезд в страны цивилизованного мира", - написал он.Геращенко также попросил пользователей Фейсбук, согласных с его позицией, "отправить сообщения на сайты посольств стран цивилизованного мира с призывом сделать этого морального урода персоной нон-грата везде, кроме его любимого "рускава мира"."Пока такой запрет есть, по моим данным, только в Эстонию и Латвию", - добавил он.Он также напомнил, что Охлобыстин ещё в сентябре 2014 года "внесен в список российских деятелей бескультурья, которым запрещен въезд в Украину"."Кроме того, все фильмы и передачи с участием этого негодяя запрещены к показу в Украине. Если Вам известно о нарушении украинскими телеканалами этого запрета - прошу сообщать в НацРаду по телевидению и радиовещанию или мне в личку", - напомнил он.Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин ответил на жалкие попытки скандально известного украинского нардепа Антона Геращенко запретить ему въезд в страны Европы и США.Напомним, поток желчи со стороны скандального нардепа в адрес известного российского режиссера и актера был вызван известием о получении Иваном Охлобыстиным паспорта ДНР.«Некий господин Геращенко не поленился написать на меня несколько десятков кляуз в разные иностранные державы, дабы те обьявили меня персоной нон-грата из-за получения мной гражданства Донецкой Народной Республики.Хочу напомнить, что данный господин — автор сайта «Миротворец», на котором размещены личные данные оппозиционных журналистов, включая адреса и телефоны. Именно на нем лежит прямая ответственность за гибель некоторых из них. Я не осуждаю господина Геращенко, Бог ему судья. Я презираю его», — написал Охлобыстин на своей странице в соцсети.Церемония вручения "паспорта" состоялась 30 ноября в оккупированном Донецке. Главарь так называемой ДНР Александр Захарченко прочел заявление актера, в котором он изъявил стать "гражданином ДНР".