Последний кортеж Фиделя Кастро (ФОТО)

30.11.2016 (18:17)

Кубинцы прощаются со своим "команданте"

Сегодня, 30 ноября, завернутый в красно-бело-синий национальный флаг прах Фиделя Кастро носили через Гавану в рамках начала рейда островом до его последнего места упокоения в восточной части Кубы, где прозвучали первые выстрелы кубинской революции.

Кастро, который руководил Кубой на протяжении полувека до 2008 года и построил коммунистическую державу на пороге Соединенных Штатов, скончался в пятницу в возрасте 90 лет, погрузив карибское государство на девять дней траура.

Он был кремирован в субботу. Кортеж будет нести его прах три дня, преодолевая 550 миль (900 км) в направлении на восток через его «бровебразный остров» (Кубу – ред.) до города Сантьяго-де-Куба, идя обратно по пути следования его бородатых революционеров в своем победном марше в Гавану в 1959 году.

Кортеж медленно двинулся с площади Революции в среду утром, совершая свой путь вдоль гаванской набережной Малекон. Коробка, которая содержит прах Кастро, размещена в стеклянной витрине на небольшом бортовом прицепе, который буксировался зеленым военным джипом, окантованным белыми цветами.

"Мы пришли, чтобы увидеть прах, поскольку он вошел в историю", – сказал 58-летний Сесилио Сальгадо, который путешествовал гаванскими окрестностями, чтобы попрощаться с Кастро. "Он заслуживает дань такую, как эта. Он лучшее, что могло случиться с нами", – добавил он. Погребение состоится в воскресенье утром.

Легендарный команданте Фидель Кастро умер в возрасте 90 лет