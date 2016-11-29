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Хиллари Клинтон удивила Кэти Перри

01.12.2016 (06:39)
Клинтон показала миру, что является большой поклонницей Кэти
Клинтон показала миру, что является большой поклонницей Кэти

Кэти Перри агитировала за Хилари Клинтон во время президентских выборов. Субботним вечером Клинтон показала миру, что также является большой поклонницей Кэти.

Экс-кандидат в президенты от демократов появилась на балу ЮНИСЕФ, чтобы наградить Перри наградой Одри Хепберн. «Я получила шанс провести время с ней, и я знаю, насколько сильно она заботится о том, чтобы сделать наш мир лучше», - сказала Клинтон под бурные овации поднявшихся зрителей в зале. «Она серьезно относится к проблемам, с которыми мы сталкиваемся, и призывает людей собраться, чтобы успешно их преодолеть. Сейчас нам нужны такие чемпионы, как Кэти, больше, чем когда-либо. Ее страсть, ее энергия и, да, ее голос, громче, чем у льва», - добавила Клинтон.

Перри, которая является послом ЮНИСЕФ с 2013 года, была удивлена и, шутя, попросила салфетку, чтобы вытереть слезы. «У меня всегда был голос, певческий голос, но я никогда не имела такого голоса, как сейчас, – сказала Перри. – Хилари зажгла этот голос во мне, и этот свет никогда не исчезнет. Он будет сиять все ярче, ярче и ярче. Спасибо, Хилари». Перри приняла участие в мероприятии со своими родителями и бойфрендом, актером Орландо Блумом, тем самым отсеивая недавние слухи о том, что пара распалась.

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UA- Reporter.com
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