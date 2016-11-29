Хиллари Клинтон удивила Кэти Перри

01.12.2016 (06:39)

Клинтон показала миру, что является большой поклонницей Кэти

Кэти Перри агитировала за Хилари Клинтон во время президентских выборов. Субботним вечером Клинтон показала миру, что также является большой поклонницей Кэти.

Экс-кандидат в президенты от демократов появилась на балу ЮНИСЕФ, чтобы наградить Перри наградой Одри Хепберн. «Я получила шанс провести время с ней, и я знаю, насколько сильно она заботится о том, чтобы сделать наш мир лучше», - сказала Клинтон под бурные овации поднявшихся зрителей в зале. «Она серьезно относится к проблемам, с которыми мы сталкиваемся, и призывает людей собраться, чтобы успешно их преодолеть. Сейчас нам нужны такие чемпионы, как Кэти, больше, чем когда-либо. Ее страсть, ее энергия и, да, ее голос, громче, чем у льва», - добавила Клинтон.

Перри, которая является послом ЮНИСЕФ с 2013 года, была удивлена и, шутя, попросила салфетку, чтобы вытереть слезы. «У меня всегда был голос, певческий голос, но я никогда не имела такого голоса, как сейчас, – сказала Перри. – Хилари зажгла этот голос во мне, и этот свет никогда не исчезнет. Он будет сиять все ярче, ярче и ярче. Спасибо, Хилари». Перри приняла участие в мероприятии со своими родителями и бойфрендом, актером Орландо Блумом, тем самым отсеивая недавние слухи о том, что пара распалась.

Больному раком Задорнову сделали биопсию мозга