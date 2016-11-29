Курс валют на 1 декабря (+ новости экономики)

|Курс валют в Ужгороде 01.12.2016
В соревновании двух валют – евро и доллара США – за умы и предпочтения украинцев доллар уверенно побеждает. Резкие колебания евро в мире и длящееся уже полгода падение его к доллару привели к тому, что все больше людей отказываются держать евро, увеличивая часть долларов в своих накоплениях.
Относительная стабильность курса гривны, которую украинцы увидели после двух лет резкого взлета, несколько пошатнула позиции доллара. После двухлетнего перерыва в этом году украинцы вновь понесли в банки гривну, полагая, что более высокий процент по депозитам в национальной валюте принесет большую выгоду, чем постоянно падающие проценты в долларах или евро. «Пугалки» о том, что курс скоро будет 30 или выше, уже плохо действуют.
Кроме того, спрос на валюту в последнее время становится все более сезонным. В конце лета - начале осени грамотные украинцы переходят из гривны в валюту, резонно полагая, что осенью-зимой ждать удешевления доллара не стоит. А уже весной – обратно возвращаются в гривну.
Еще один аргумент в пользу доллара: стабильности, которая была несколько лет назад, нет и не предвидится. Отсутствие реальных реформ, постоянный рост госдолга, зависимость от «иглы» международных валютных кредитов – все это аргументы против гривны и в пользу доллара. Как результат, курс доллара в Украине медленно растет, опережая рост инфляции.
Вот и выходит: даже если в мире доллар и упадет, то в Украине у него одна дорога. Вверх.
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Национальный банк Украины (НБУ) на 1 декабря 2016 года повысил курс гривни по отношению к американскому доллару на 4 копейки, к российскому рублю — на 3 копейки, однако понизил к евро на 11 копеек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к основным валютам установлен на следующем уровне:
- 2555.8575 за 100 долл. США;
- 2718.1545 грн за 100 евро;
- 3.9177 грн за 10 руб. РФ.
Коммерческий курс: доллар — 26.99 грн/$, евро — 28.66 грн/евро, российский рубль — 4.21 грн/рубль.
Покупка на черном рынке: доллар — 26.24 грн/$, евро — 27.77 грн/евро, российский рубль — 3.84 грн/рубль.
Продажа на черном рынке: доллар — 26.85 грн/$, евро — 28.69 грн/евро, российский рубль — 4.16 грн/рубль.
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