Курс валют на 1 декабря (+ новости экономики)

01.12.2016 (08:45)

Курс валют в Ужгороде 01.12.2016

В соревновании двух валют – евро и доллара США – за умы и предпочтения украинцев доллар уверенно побеждает. Резкие колебания евро в мире и длящееся уже полгода падение его к доллару привели к тому, что все больше людей отказываются держать евро, увеличивая часть долларов в своих накоплениях.

Относительная стабильность курса гривны, которую украинцы увидели после двух лет резкого взлета, несколько пошатнула позиции доллара. После двухлетнего перерыва в этом году украинцы вновь понесли в банки гривну, полагая, что более высокий процент по депозитам в национальной валюте принесет большую выгоду, чем постоянно падающие проценты в долларах или евро. «Пугалки» о том, что курс скоро будет 30 или выше, уже плохо действуют.

Кроме того, спрос на валюту в последнее время становится все более сезонным. В конце лета - начале осени грамотные украинцы переходят из гривны в валюту, резонно полагая, что осенью-зимой ждать удешевления доллара не стоит. А уже весной – обратно возвращаются в гривну.

Еще один аргумент в пользу доллара: стабильности, которая была несколько лет назад, нет и не предвидится. Отсутствие реальных реформ, постоянный рост госдолга, зависимость от «иглы» международных валютных кредитов – все это аргументы против гривны и в пользу доллара. Как результат, курс доллара в Украине медленно растет, опережая рост инфляции.

Вот и выходит: даже если в мире доллар и упадет, то в Украине у него одна дорога. Вверх.

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Национальный банк Украины (НБУ) на 1 декабря 2016 года повысил курс гривни по отношению к американскому доллару на 4 копейки, к российскому рублю — на 3 копейки, однако понизил к евро на 11 копеек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к основным валютам установлен на следующем уровне:

- 2555.8575 за 100 долл. США;

- 2718.1545 грн за 100 евро;

- 3.9177 грн за 10 руб. РФ.

Коммерческий курс: доллар — 26.99 грн/$, евро — 28.66 грн/евро, российский рубль — 4.21 грн/рубль.

Покупка на черном рынке: доллар — 26.24 грн/$, евро — 27.77 грн/евро, российский рубль — 3.84 грн/рубль.

Продажа на черном рынке: доллар — 26.85 грн/$, евро — 28.69 грн/евро, российский рубль — 4.16 грн/рубль.





