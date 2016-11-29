Сбежавший из Украины Яценюк приобрел 24 виллы в Майами

01.12.2016 (09:53)

Яценюк купил более двух десятков вилл в американском штате Флорида

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк приобрёл 24 виллы в Майами, стоимость недвижимости варьируется от одного до пяти миллионов долларов.

Как сообщил блогер Олег Торгало, Яценюк недавно прилетал в Майами и приобрёл 24 объекта (виллы) по цене от одного до пяти миллионов долларов каждый. Выбирал всё по каталогам, некоторые смотрел сам, другие посылал смотреть помощников. Расчет произвел через никак внешне не связанные с ним офшоры. Информация железная, я за нее полностью отвечаю!

"Славянские бизнес круги Майами гудят, русские смеются, украинцы возмущаются. Грустно видеть, как Сеня успешно конвертировав доверие протестующих в бабло, отвалил и ждет следующей волны, взнесущей его на очередной властный олимп. Чтобы затем прикупить очередную американскую недвижимость", - пишет блогер Олег Торгало.

Украинские СМИ попросили местных журналистов провести расследование о жизни Яценюка.

Напомним, что недавно Яценюк продал свой бизнес и недвижимость в Украине и сбежал в Соединённые Штаты.