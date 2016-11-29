01.12.2016 (10:11)

Финляндия считает санкции в отношении России неэффективными

Следом за Норвегией, Финляндия возвращает свои торгово-экономические контакты с РФ. Как сообщает Financial Times, деловые отношения между странами были заморожены после аннексии Крыма, но теперь они снова в силе.

Финско-российская торговая комиссия в лице вице-премьера РФ и министра торговли Финляндии собралась впервые с 2013 года.

"У нас 1300 км общей границы с Россией, поэтому у нас есть много вопросов, в которых нам время от времени надо сотрудничать. Однако в наших интересах то, чтобы Запад сохранял единство относительно нарушений международного права. Эти две вещи не противоречат одна другой" - сказал министр торговли Финляндии Кай Микканен.

При этом вопросы санкций на этой встрече не обсуждались.

Россия вопреки санкциям является пятым за величиной направлением финского экспорта, и, по словам министра, "важно поддерживать работу финских компаний в России".

Микканен призвал не переоценивать возобновление работы общей торговой комиссий.

"В этом нет ничего особенного и я бы не стал это переоценивать" - сказал министр торговли Финляндии.

На следующей неделе Финляндию посетит премьер России Дмитрий Медведев и проведет встречу с финским коллегой Юхой Сипилей.

Также днями ранее сообщалось, что Норвегия возобновила диалог с РФ насчет торгово-экономического сотрудничества.

Крым, Трамп, Россия и санкции