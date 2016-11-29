США намерены бороться со "скрытым влиянием" РФ

|Конгресс США одобрил борьбу со скрытым влиянием России
В настоящее время создаётся новая структура для борьбы со "скрытым влиянием" РФ. Это будет межведомственная группа, в которую войдут представители Госдепа, ФБР и управления директора национальной разведки.
Палата представителей США приняла законопроект, который предусматривает создание специальной межведомственной группы по "выявлению тайного влияния" России. Такие новости сообщает Associated Press.
В поддержку данного законопроекта высказались 390 конгрессменов и против - всего лишь 30.
В собирающуюся межведомственную группу войдут представители Госдепа, ФБР, минфина, минюста, министерства энергетики, а также управления директора национальной разведки.
Согласно законопроекту, межведомственная группа будет создана для "противодействия активным шагам России по обеспечению тайного влияния на народы и правительства".
Среди ее функций - также противодействие распространению заведомо ложной информации, а также коррупции, террористическим актам, нарушениям прав человека и убийствам, которые совершаются российскими агентами спецслужб и политическими элитами.
Все сферы "скрытого влияния" РФ на Штаты пока что не названы.
У Путина не получится дружить с Трампом
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Комментарии
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...«Кленовый» спецназ был брошен в бой в зоне АТО на следующий день после прибытия, что объясняется боязнью утечки информации. К местам базирования ополчения выдвинулись три разведгруппы. Они должны были незаметно проникнуть на позиции дончан для зачистки блокпостов и выведения из строя объектов военной инфраструктуры. Однако реальность жестко вмешалась в проведение кровавого «мастер-класса».....
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Группа «1» в составе шести человек была уничтожена полностью из крупнокалиберного пулемета.
Группа «3» в составе семи человек была обнаружена при попадании на заминированный участок, после чего сразу же попала под снайперский огонь. Погибшими числятся пять человек.
Группа «2» сумела попасть на территорию ЛНР незамеченной, но, узнав о судьбе коллег, спешно вернулась на исходную, по пути попав под обстрел.
Трупы канадцев были доставлены в Киев и в этот же день отправлены спецрейсом в Канаду.
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Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью американскому изданию The Wall Street Journal попросил новые власти США не бросать «незалежную» на произвол судьбы.«Посмотрите, мы по-прежнему выполняем свою работу-СРЕМ УКРАИЦАМ В ТАРЕЛКУ И РОССИИ ПОД ЗАБОР. Украина должна оставаться в сфере ваших интересов. Мы понимаем, что у вас тоже есть ряд проблем, но, пожалуйста, не бросайте нас», - взмолился Яценюк, который, по слухам, недавно окончательно переехал в США и перевез туда свою семью....
Рейтинг: 2
Яценюк:"..Мы по-прежнему выполняем свою,то есть порученную нам США работу-мы подмылись и раздвинули булки,только не бросайте нас,трахайте нас как хотите,тьфу, хохлядь.Содержанка просит папика не бросать ее на произвол судьбы,а то придется поворачиваться попкой назад к России-нет уж,чтобы опять сели на шею России?Не надо!Расплачиваться с долгами МВФ?? НЕТ УЖ, спионерили Яйценюк и КО, и нехай будут дети, внуки, правнуки майдаунов расплачиваться, к тому же те кто кредитовал вывезут из страны все что есть-лес,чернозем,все......
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Он попросил усыпить, бешеное животное - росию.
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..........Воззвания экс-премьера «незалежной» к Дональду Трампу и его новой администрации не случайны. Еще во время избирательной кампании миллиардер говорил, что проблемами Украины должна заниматься Европа, а не США. Но Брюссель, судя по событиям последних месяцев, окончательно устал от своих младших «партнеров», которые вместо выгоды доставляют все новые проблемы.
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Cамо собой, Обама просто добряк был по отношению к бешеной росии-)
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89 год, президент республиканец, уже это проходили - итог - развал совка.!.