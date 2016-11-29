США намерены бороться со "скрытым влиянием" РФ

01.12.2016 (10:36)

Конгресс США одобрил борьбу со скрытым влиянием России

В настоящее время создаётся новая структура для борьбы со "скрытым влиянием" РФ. Это будет межведомственная группа, в которую войдут представители Госдепа, ФБР и управления директора национальной разведки.

Палата представителей США приняла законопроект, который предусматривает создание специальной межведомственной группы по "выявлению тайного влияния" России. Такие новости сообщает Associated Press.

В поддержку данного законопроекта высказались 390 конгрессменов и против - всего лишь 30.

В собирающуюся межведомственную группу войдут представители Госдепа, ФБР, минфина, минюста, министерства энергетики, а также управления директора национальной разведки.

Согласно законопроекту, межведомственная группа будет создана для "противодействия активным шагам России по обеспечению тайного влияния на народы и правительства".

Среди ее функций - также противодействие распространению заведомо ложной информации, а также коррупции, террористическим актам, нарушениям прав человека и убийствам, которые совершаются российскими агентами спецслужб и политическими элитами.

Все сферы "скрытого влияния" РФ на Штаты пока что не названы.

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