Госпогранслужба прокомментировала инцидент с "пересечниками" на КПП "Ужгород" (ФОТО)

01.12.2016 (10:52)

На КПП "Ужгород" произошел инцидент между пересечниками и пограничниками

Вчера владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали очередную акцию по блокированию пункта пропуска «Ужгород» на границе со Словакией. Водители данных автомобилей препятствовали законным действиям пограничников и угрожали им физической расправой.

Так, около 22 часов, после прохождения всех видов контроля на выезд из Украины в пункте пропуска «Ужгород», 7 транспортных средств с иностранной регистрацией под управлением граждан Украины, подъехали к линии государственной границы и развернулись в сторону встречной полосы. Один из пассажиров, оставив транспортное средство, отодвинул металлическую ограду и запустил другие автомобили на встречную полосу, которая ведет в сторону Украины. После чего водители остановились и заблокировали въезд в пункт пропуска.

Кроме того, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией и пассажиры данных транспортных средств вели себя бестактно, употребляли ненормативную лексику и угрожали правоохранителям физической расправой.

В ответ сотрудники Госпогранслужбы, в пределах своих полномочий, в один из правонарушителей вынуждены были применить меры физического воздействия.

Лиц, осуществлявших перекрытие движения автомобилей привлечены к административной ответственности за ст.202 и ст.185-10 КоАП.

С целью локализации данной ситуации проинформированы Главное управление Национальной полиции и Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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