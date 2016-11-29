В Украине выявлены первые случаи птичьего гриппа

01.12.2016 (11:14)

В Херсонской области выявлены первые случаи птичьего гриппа у домашней птицы

В Херсонской области выявлены первые случаи птичьего гриппа у домашней птицы, сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как стало известно, вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Каланчацком районе, в селе Новоалександровка. Во многих частных хозяйствах села домашняя птица начала погибать. Накануне в районной администрации прошло срочное совещание, на котором было определено, как в селе и в ближайших населенных пунктах будет проходить борьба с птичьим гриппом и дальнейшая профилактика. Жители села содержат в своих хозяйствах примерно четыре с половиной тысячи голов птицы, и вчера вышло распоряжение о том, что этих кур хозяева не смогут вывести за пределы села.

Кроме того, власти задумались о полном уничтожении домашней птицы в Новоалександровке, чтобы избежать вспышки болезни в соседних населенных пунктах. Нужно отметить, что последний раз вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Украине в 2008 году на полуострове Крым, однако тогда было всего четыре случая.

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