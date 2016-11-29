Савик Шустер закрывает свой канал

01.12.2016 (11:19)

1 января 2017 года закрывается телеканал 3s.tv

1 января 2017 года закрывается телеканал 3s.tv, основателем которого является известный журналист Савик Шустер.

Заявление соответствующего содержания на своей странице в Facebok опубликовала пресс-служба канала. Отмечается, что самому Савику Шустеру и его команде пришлось потратить более одного года для того, чтобы продемонстрировать право на жизнь неолигархического телевидения в Украине. Главной причиной прекращения вещания 3s.tv является отсутствие денег.

Также в пресс-службе телеканала отметили, что все стремления проводить работу по цивилизованным правилам бизнеса потерпели неудачу, так как власти Украины начали преследовать деятельность канала, а налоговики постоянно осуществляли проверку и облагали штрафами. К тому же, право на деятельность в Украине отняли у Савика Шустера. Теперь телеканал ожидает судебная волокита, а в связи с закрытием 3s.tv почти не остается возможности, чтобы об этом узнали украинцы, отмечается в сообщении.

Пресс-служба канала выразила благодарность всем зрителям за слова поддержки и отметила, что канал еще можно реанимировать, если удастся найти источники финансирования.

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