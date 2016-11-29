Москаль наградил полицейских обезвредивших вооруженного преступника (ФОТО)

01.12.2016 (12:07)

«Золотой медвежонок» - награда За заслуги перед Закарпатьем

В четверг (1.12) Геннадий Москаль наградил Почетным знаком отличия областной государственной администрации «За заслуги перед Закарпатьем» полицейских с Раховщини, которые, рискуя жизнью, обезвредили опасного преступника.

Как уже сообщал UA-Reporter, 22 ноября в с.Видричка Раховского района правоохранители задержали местного жителя, ранее судимого за незаконное обращение с оружием. Преступник в состоянии алкогольного опьянения пугал односельчан боевым автоматом Калашникова, а когда на место прибыла следственно-оперативная группа, открыл беспорядочный огонь, в результате чего один полицейский получил ранение руки.



Почетную награду ОГА с рук Геннадия Москаля получили оперуполномоченный Раховского отделения полиции, лейтенант Иван Микитюк и заместитель начальника сектора Раховского отделения полиции, майор Эдуард Капчук. Именно Е.Капчук выбил оружие у преступника после того, как тот открыл огонь из автомата и ранил И.Микитюка.

Напомним, что Почетная награда ОГА (неофициальное название которой «Золотой медвежонок») основана Геннадием Москалем в октябре этого года для награждения лиц за значительный вклад в развитие Закарпатья, активную жизненную позицию, профессионализм личное мужество и тому подобное.



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