Подробности ночной стрельбы в Ужгороде на "пьяном" базаре (ФОТО)

01.12.2016 (12:53)

Житель Ужгородского района ночью стрелял из пистолета в областном центре

1 декабря во время ночного патрулирования экипаж ужгородских патрульных получил вызов на улицу Бородина возле "пьяного" базара. В сообщении говорилось, что недалеко от территории рынка неизвестные стреляют из предмета похожего на пистолет.

За считанные минуты по адресу вызова прибыло несколько экипажей патрульных. Опросив заявителя, по горячим следам в одном из заведений вблизи рынка полицейские разыскали возможного причастного к происшествию. При общении с правоохранителями 25-летний житель Ужгородского района признался, что имеет при себе пистолет, предназначенный для отстрела металлическими шариками, который приобрел на рынке и действительно около полуночи совершил несколько выстрелов в воздух.

Оружие изъяли следователи, которых сразу вызвали на место происшествия.

Сейчас сообщений о ранении или других преступлениях, связанные с применением оружия не поступало.

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