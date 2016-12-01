Укрзализныця запускает дополнительные поезда на Ужгород в новогодние праздники

01.12.2016 (14:38)

На Новый год в направлении Ужгорода запускают дополниелльные поезда

Для максимального удовлетворения спроса на перевозки во время зимних праздников Укрзализныця уже открывает продажу билетов на дополнительные поезда в популярных направлениях.

Укрзализныця прилагает все усилия, чтобы все желающие могли осуществить свои зимние путешествия по железной дороге, и призывает пассажиров заранее покупать билеты.

Так, вскоре будет открыта продажа билетов на 4 поезда сообщением Киев-Ужгород, а также по одному поезду на направлениях Киев-Рахов, Одесса-Ужгород и Харьков-Ужгород.

Всего на новогодние и рождественские праздники планируется назначить 28 дополнительных поездов на 255 рейсов, из которых 21 поезд - в западном направлении.

Также Укрзализныця увеличила периодичность курсирования 7 круглогодичных поездов на 42 рейса, в том числе 3 поезда в западном направлении на 20 рейсов.

"Укрзализныця" обнародовала новые цены на ж/д билеты