В Украине завершился осенний призыв на срочную службу

01.12.2016 (14:48)

С каждым годом усиливается тенденция уклонения от срочной службы

Начальник отдела комплектации Генерального штаба Валерий Дендебера в эфире "5 канала" рассказал, что за осень было призвано к службе 13 908 человек.

"По результатам прошлого призыва более 300 000 человек, граждан в возрасте от 20 до 27 лет, подлежащих призыву в соответствии с указом, не явились в военные части. Если человек поставил подпись в повестке и не прибыла в места призыва, то он попадает под уголовную ответственность со сроком заключения до трех лет ", - отметил представитель Генштаба ВСУ.

Напоминаем, осенний призыв стартовал 4 октября. Планировалось, что будет призвано 13 908 человек. Из них в ВСУ должны направить 7908 человек, в Национальную гвардию - 5 тыс. человек, в Государственную специальную службу транспорта - 1000 человек. В Генштабе обещали, что ни одного солдата-срочника не будет отправлено в район проведения АТО.

По словам представителя Генштаба, с каждым годом усиливается тенденция уклонения от срочной службы.

По официальным данным Министерства обороны Украины, с начала проведения антитеррористической операции погибли 2145 украинских военных, из них 691 боец ​​был призван во время частичной мобилизации. Об этом сообщается в ответе Министерства обороны на запрос сайта "Доступ к правде".

Отмечается, что по состоянию на 21 ноября 2016 года погибли 2145 военнослужащих, небоевые потери составляют 487 (умерших) военнослужащих, ранения получил 7091 боец ​​Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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