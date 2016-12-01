Спортивные привычки Дональда Трампа

01.12.2016 (16:03)

Как Трамп поддерживает свою форму

Как можно заметить, Дональд Трамп не является фанатом спорта. Новоизбранный президент США сослался на свою речь во время предвыборной кампании, в которой рассказал, как он поддерживает свою форму.

«У меня много работы. Знаете, когда я выступаю перед пятнадцати или двадцатитысячной публикой, я много двигаюсь. Мне кажется, по-своему, это довольно-таки полезно для здоровья», - сказал Трамп во время одного из американских шоу. «Обычно, комнаты, в которых я выступаю, очень жаркие, прямо как сауна. Я думаю, это своего рода занятие спортом», - добавил он.

Также мистер Дональд Трамп придерживается пяти пунктов, благодаря которым всегда остается в форме. По одним источникам, Трамп просыпается в 4 утра, другие же утверждают, что день новоизбранного президента начинается с 5 утра. В любом случае, мистер Трамп просыпается рано утром. Вторым пунктом является его неизменная прическа. В 2004 году Дональд отметил, что он просто моет голову и позволяет волосам лечь в свободном направлении. Затем он закрепляет прическу лаком. Трамп не любит завтракать и вопреки мнению ученым считает, что этот процесс не так уж и полезен для организма. За четвертым и пятым пунктами стоит осведомленность политика в новостях и комментирование их в своем Твиттере. Его часто можно застать, держащим в руках газету или журнал. У Дональда Трампа насчитывается больше 16 миллионов подписчиков и больше 34 тысяч твиттов.

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