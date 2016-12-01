С 1 декабря Укртелеком поднял стоимость своих услуг

01.12.2016 (16:09)

В Украине возрастают тарифы на услуги местной телефонии

В украинском Министерстве юстиции прошло регистрацию решение Национальной комиссии по осуществлению государственного регулирования в сфере связи и информатизации (НКРСИ), согласно которому уже с сегодняшнего дня в Украине возрастают тарифы на услуги местной телефонии.

Особое внимание обращается на то, что действие Предельных тарифов в силу начинается в день, когда они были официально опубликованы, сообщили в комиссии.

Поскольку публикация соответствующего решения состоялась сегодня в издании правительства «Урядовый курьер», оно уже вступило в полную силу. Ожидается, что подорожание стоимости на местные телефонные разговоры составит 10,6 % для граждан и организаций бюджетной формы собственности, а с начала следующего года для бюджетных компании тарифы на телефон поднимут на 21,2 %. В своем комментарии грядущего повышения НКРСИ заявила, что тарифы должны быть приближенными до показателя себестоимости и положить конец перекрестному предоставлению субсидий.

НКРСИ объяснила свой шаг необходимостью приблизить предельные тарифы до уровня себестоимости и уменьшить перекрестное субсидирование. Стоимость минуты местного звонка для городских жителей и юридических лиц выше, чем для жителей сел и бюджетных учреждений. Разница в тарифах между юрлицами и бюджетниками составляет 43,2%.

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