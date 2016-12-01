ДОМАЙДАНИЛИСЬ : Агент спецслужб России стучит спецслужбам США на президента Украины

01.12.2016 (17:27)

Онищенко передал компромат на Порошенко спецслужбам США

СБУ подозревает нардепа Онищенко в госизмене

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Депутат Верховной Рады Александр Онищенко (депутатская группа "Воля народа") заявляет, что передал компромат на Президента Петра Порошенко спецслужбам США. Об этом Онищенко сообщил "Украинской правде". Ранее в СМИ появилась информация, что Онищенко записал на наручные часы, как Порошенко дает указания депутатам голосовать в Раде. Депутат уточнил, что обвинения СБУ о подозрении его в государственной измене, является ответом на опубликованную в СМИ статью с обвинениями Президента Петра Порошенко."Это ответ на вчерашнюю статью. У меня много компромата на Порошенко. Поэтому сейчас начнется, что это рука Кремля", - отметил он.По информации журналистов, в течение года Онищенко записывал свои беседы с Президентом Украины на ручные часы с диктофоном."Вы услышите голос гаранта, чтобы все иллюзии исчезли о любви к государству и Украине, к народу. Я как никак два года плотно шел с ним и хорошо его знаю", - отметил Онищенко."Я развею мифы о газовом деле", - сообщил депутат.Онищенко отметил, что хотел провести пресс-конференцию на которой разоблачит нынешнюю власть. Но ему помешал приезд генпрокурора Юрия Луценко."Планировал 5, но приехал Луценко, чтобы заблокировать - привезти ордер на меня. Порошенко переживает", - отметил Онищенко.Онищенко рассказал, что передал компромат на Порошенка спецслужбам США."Передал. Американским спецслужбам 29 ноября. Они прилетали ко мне в Европу", - сказал он.В действиях народного депутата Александр Онищенко есть признаки государственной измены. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", сообщил руководитель Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук.Он сообщил, что СБУ видит в действиях Александра Онищенко признаки государственной измены и проводит досудебное следствие по рамках уголовного производства по ст. 111 (государственная измена) УК."Александр Онищенко получил паспорт гражданина РФ и с целью уклонения от уголовной ответственности на территории Украины в обмен на натурализацию на территории РФ, согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине. Во время визитов в Россию он находится под наблюдением российских спецслужб. Он готовит массированную информационную атаку на власть в рамках стратегии согласованной с российской стороной", - пояснил Остафийчук.Также СБУ обнародовала переписку адвоката Онищенко Цыганкова с неким гражданином Д, личность которого нельзя разглашать из-за тайны следствия (есть ненормативная лексика, - прим. ред.)"В настоящее время нами проводятся ряд процессуальных действий, предусмотренных главой 21 УПК, это негласные следственные розыскные действия. Анализ отдельных результатов, которые уже легализованы, свидетельствует об антигосударственной позиции гражданина Онищенко и по мнению следствия, такая позиция инспирирована спецслужбами РФ. Досудебное следствие началось и продолжается", - добавил Остафийчук.Подозрение Онищенко будет объявлено после завершения следственных действий.