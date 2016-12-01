В Нью-Йорке прохожий выкрал из инкассаторской машины 36 кг золота

01.12.2016 (18:15)

Похищенное золото оценивается примерно в $1,6 млн.

Преступнику понадобилось всего 20 секунд, чтобы взять контейнер из оставленной без присмотра машины. Он целый час нес золото по оживленной улице

Неизвестный в Нью-Йорке украл из оставленного без присмотра инкассаторского автомобиля контейнер с золотом весом в 36 килограммов. Об этом сообщает ВВС.

Кража произошла 29 сентября в одном из самых загруженных районов Манхэттена Мидтаун, но известно о ней стало только сейчас.

Похищенное золото оценивается примерно в $1,6 млн.

В СМИ попали кадры с камер наружного наблюдения, на которых видно, что преступнику понадобилось всего 20 секунд, чтобы взять контейнер из оставленной без присмотра машины.

Из-за слишком тяжелого веса контейнера преступник целый час преодолевал расстояние, на которое обычно тратится около 10 минут. Вор шел по многолюдной улице, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дыхание.

Власти полагают, что он покинул Нью-Йорк и ныне скрывается где-то в Орландо или в Майами, штат Флорида.

По предварительной версии полиции, мужчина просто прогуливался неподалеку, когда увидел, что открытая машина оставлена без присмотра. Один из охранников понес по адресу доставку, а другой на минуту отошел к кабине за мобильным телефоном, оставив открытым кузов.

"Я думаю, он просто воспользовался подвернувшейся возможностью, взял бочонок и был таков", - говорит детектив нью-йоркской полиции Мартин Пастор. По его мнению, преступник не знал, что именно находится в контейнере.

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