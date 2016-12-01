Кабмин сокращает количество получателей субсидий

01.12.2016 (18:22)

В Минсоцполитики считают нереальной монетизацию льгот для населения в ближайшей

Правительство собирается сократить количество тех, кто получает субсидии. По словам директора департамента Минсоцполитики Виталия Музыченко, субсидии оформили уже 7 млн домохозяйств.

«Это ненормально, когда через три года больше половины страны будут получать субсидии», — заявил он. Чтобы сократить количество субсидиантов, правительство намерено повысить уровень минимальных зарплат и пенсий, чтобы граждане могли платить за себя сами.

Для оставшихся будет внедрена модель монетизации субсидий, то есть денежная компенсация. Но, как показывают исследования, получатели субсидий не склонны экономить. Например, средние ежемесячные расходы на оплату газа (в том числе на отопление) в частных домах составляют 1638 грн у субсидиантов и 938 грн у тех, кто платит за себя сам. Та же картина наблюдается и в многоквартирных домах: 949 грн против 720 грн.

По словам главы офиса реформ при Министерстве финансов Яны Бугримовой, существуют два базовых сценария монетизации субсидий: на уровне теплокоммунэнерго и на уровне домохозяйств. В первом случае компаниям ТКЭ в денежной форме выплачиваются средства за субсидиантов, рассчитанные на основании социальных норм потребления, а во втором — каждое домохозяйство получает деньги на собственный счет.

В Минсоцполитики считают нереальной монетизацию льгот для населения в ближайшей перспективе.

«Когда нужно открыть 7 млн личных счетов для выплаты субсидии, это может растянуться на полгода-год как минимум», — говорит Виталий Музыченко. По его словам, сейчас к этому не готова сама система органов соцзащиты, поскольку понадобятся дополнительные кадры, программное обеспечение и финансы на организацию процесса.

Заговорили также и о монетизации экономии, то есть остатков субсидий. В Минсоцполитики хотят применить механизм, когда субсидиант, прикручивая газ, может накопить определенную сумму, а затем направить эти средства на энергосбережение своего дома, чтобы уже в следующий отопительный сезон экономить еще больше и получить еще больше выгоды.

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