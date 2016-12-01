Стало известно, кто в Евросоюзе тормозит предоставление безвизового режима Украине

01.12.2016 (18:38)

Предоставление безвиза тормозят Франция и Германия - Зеркаль

Елена Зеркаль, заместитель главы Министерства иностранных дел, в эфире 5 канала рассказала о том, из-за каких европейских государств Украина по-прежнему остается без безвизового режима.

По словам Зеркаль, предоставление безвиза тормозят Франция и Германия, и это происходит из-за внутренних проблем.

По ее мнению, главная проблема заключается в приостановлении действия безвиза, и Германия с Францией пока не могут говорить о четкой позиции по отмене визового режима для Украины, поскольку власти этих стран боятся потерять значительную часть электората. Заместитель министра сомневается в том, что в январе будет разработан механизм приостановления, и для украинцев начнет действовать безвиз.

«Вопрос мигрантов очень важен для Европы, и сейчас эта проблема слишком чувствительная. У Олланда очень низкие рейтинги, поэтому принятие безвиза для Грузии и Украины является для него самым большим риском. Мне кажется, что Украина стала заложницей, причем внутриполитической, у таких стран, как Франция и Германия», уверена Зеркаль.

Что будет с долларом при президенте Трампе?