В Мукачево задержали известного криминального авторитета (ВИДЕО)

01.12.2016 (19:01)

Мужчина вымогал деньги и угрожал своей жертве физической расправой

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32-летний житель Мукачево Р., хорошо известный в криминальных кругах, был задержан сегодня сотрудниками облуправления милиции и СБУ на автостоянке у торгового центра «Эпицентр» в г.Мукачево. Злоумышленник требовал и получил 15 000 гривен от местного жителя. Сегодня предобеденное время на вул.Лавкивський (объездная дорога Мукачево), на автостоянке торгового центра «Эпицентр» задержали рэкетира.32-летний криминальный «авторитет» Р. требовал от мукачевца 15000 гривен, причем «ни за что». В случае неуплаты вымогатель угрожал мужчине физической расправой и поджогом дома, автомобиля. Пострадавший обратился за помощью к правоохранителям.Задержали фигуранта дела во время получения им от потерпевшего 15000 гривен. Брали вымогателя сотрудники криминальной полиции (уголовный розыск) ГУНП в Закарпатской области вместе со следователями, бойцами-спецназовцами и коллегами из УСБУ в Закарпатской области.Задержали преступника во время получения денег у торгового центра "Эпицентр". Полиция расследует уголовное производство.По данному факту полиция расследует уголовное производство, начатое по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).