Украинская ракета сбила российский космический корабль

01.12.2016 (20:57)

Ракетные комплексы, которые испытывались, могут надежно поражать воздушные цели…

Российский космический грузовой корабль Прогресс МС потерпел аварию. Обломки предположительно упали на территории Тувы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По его словам, информация о возможном районе падения обломков Прогресса поступила от очевидцев, сейчас она проверяется.

Похожая авария с ракетой-носителем, приведшая к падению грузовика Прогресс М-12М, произошла 24 августа 2011 года во время работы третьей ступени.

Позже Интерфаксу в Роскосмосе подтвердили, что Прогресс был потерян на высоте около 190 км над Тувой.

"По предварительной информации, в результате нештатной ситуации потеря ТГК произошла на высоте около 190 км над труднодоступной безлюдной гористой территорией республики Тува, и большинство фрагментов сгорели в плотных слоях атмосферы", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Отчается, что российская государственная комиссия проводит анализ сложившейся нештатной ситуации.

Ракета-носитель Союз-У с грузовиком новой серии Прогресс МС-04 стартовала с Байконура к Международной космической станции сегодня, в 16.52 по Киеву. Корабль должен был доставить на МКС около 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, воду и системы дозаправки. По данным Роскосмоса, при запуске Прогресса с 383 секунды полета пропала телеметрия.

Патриоты пишут в соцсетях, что российский космический корабль сбила украинская ракета запущенная сегодня во время учений с территории Херсонской области. Турчинов специально спланировал в день запуска Прогресса ракетные учения и доказал, что ракетные комплексы, которые испытывались, могут надежно поражать воздушные цели…То есть, в точно запланированное время и в точно запланированном месте ответить на любую оккупационно-террористическую агрессию РФ.