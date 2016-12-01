Трамп может изменить решение по летальному оружию для Украины

01.12.2016 (21:20)

Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст

Планы Конгресса США выделить 350 млн долл для оказания военной помощи Украине в 2017 году говорит о поддержке Украины и обеспокоенности внешней агрессивной политикой Кремля.

Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

«Эти планы – еще одно доказательство сильной двухпартийной поддержки Украины Конгрессом и большой двухпартийной обеспокоенности внешней агрессивной политикой Кремля. Что касается возможности предоставления летальных, оборонительных вооружений Украине, вряд ли Барак Обама сделает это в последние 7 недель пребывания в офисе (в Белом Доме – Авт.). И мы должны будем увидеть, кто будет в Администрации Трампа на наивысших уровнях, и какие политики будет разрабатывать Администрация», – сказал Джон Хербст.

Напомним, сумма в 350 млн долл внесена в проект закона о «Бюджете США на 2017 на нужды национальной обороны». В аналогичном документе на 2016 год Украине было выделено 300 млн долл. На данный момент комитеты обеих палат Конгресса завершили согласование оборонного бюджета на 2017 финансовый год, голосование по нему намечено на конец текущей недели. Также неизвестной остается судьба закона «О поддержке стабильности и демократии в Украине», который Конгресс утвердил еще в конце сентября, но Администрация Обамы заблокировала его дальнейшее принятие.

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