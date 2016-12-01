Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 2 декабря

02.12.2016 (06:20)

В Ужгороде на протяжении всего дня погода будет пасмурной

В Закарпатской области переменная облачность, ночью и утром сильный мокрый снег и снег, в горах очень сильный снег.

Днем временами осадки. Хутовины, снежные заносы. На дорогах гололедица. Местами: туман, гололед, налипание мокрого снега. Ветер ночью юго-западный 7-12, местами порывы 15-20 м / с, днем ​​северо-западный 15-20 м / с, на высокогорье Карпат 23-28 м / с. Температура воздуха ночью 1 ° тепла - 4 ° мороза, днем ​​1-6 ° тепла, в горах местами ночью 5-10 ° мороза, днем ​​1-6 ° мороза.

В Ужгороде на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Мелкий дождь со снегом, который утром придет на смену ночному снегу, будет продолжаться практически весь день, но ближе к вечеру должен закончиться. Ветер ночью юго-западный 7-12 м / с, утром и днем ​​северо-западный 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 1 ° тепла - 1 ° мороза, днем ​​4-6 ° тепла.

Восход 08:02

Закат 16:38

Налипание мокрого снега, метель при скорости ветра 12 м/с и более, метель при скорости ветра 12 м/с и более

Гололед, замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной поверхности земли,

Усиление скорости ветра до 15-24 м/с

Температура за последние 130 лет 2 декабря:

МАКС: 15.4° (1947)

МИН: -15.3° (1973)

Народный прогноз погоды: 2 декабря отмечается день пророка Авдия. В народе этот день называется Авдея Радетеля. В старину говорили: «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет». О предстоящей погоде судили по птицам: если к этому дню они прилетают с севера — это признак ранних холодов.