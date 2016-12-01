Украинский богатырь Василий Вирастюк перенес сложную операцию

02.12.2016 (06:53)

Об этом сам спортсмен написал на своей странице в соцсети Facebook

Рейтинг: -2

Украинский спортсмен, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, обладатель титула "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк, который недавно позабавил сети милым видео, рассказал в сети о том, что ему сделали операцию. Об этом сам спортсмен написал на своей странице в соцсети Facebook."Ну вот друзья мои, прошел я техосмотр и капиталку, поменяли мне левую шаровую опору (в медицине - тазобедренный сустав). 30 ноября прооперировали, а сегодня перевели в палату, с теликом и холодильником. Пока лежу, но возможно в обед уже будут подниматься на ноги или просто посидеть... Спасибо всем, кто переживал за меня и держал кулаки", - отметил Вирастюк.Также богатырь сопроводил пост фотографией.В свою очередь его подписчики принялись поддерживать силача в комментариях: "От такое! быстрейшей реабилитации! а пока хорошего настроения и побольше!", "Здоровья богатырского тебе и скорейшего выздоровления", "Здоровья, Терминатор!", "Чувство юмору поражает, даже в больнице не теряете его", "Сила духа вижу не покидает - это главное. Желаю скорейшего выздоровления и стать еще крепче".