В выходные Украину накроет метелями и снегопадами

02.12.2016 (06:59)

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в ближайшие часы.

Как информирует Гидрометцентр, сегодня и завтра на большей территории Украины ожидаются снегопады, усиление ветра и метели. В пятницу, 2 декабря, в большинстве регионов ночная температура составит от 1 до 5 градусов мороза, в дневные часы будет от -2 до +4 градусов.

Также синоптики отметили, что сегодня усложнится ситуация на дорогах – прогнозируют плохую видимость и гололедицу. В южных регионах в утренние и вечерние часы пройдет мокрый снег, а днем Гидрометцентр прогнозирует дождь. В субботу на большей территории Украины сохранятся такие же погодные условия, в некоторых регионах усилится ветер. По словам синоптиков, сегодня к вечеру в страну придет мощный циклон, и украинцев ждут самые сложные погодные условия – налипание мокрого снега, дождь, переходящий в мокрый снег, ветер, метели, гололедица.

В Гидрометцентре предупредили об опасностях не только автомобилистов, но и пешеходов. Синоптики советуют надевать теплую, непромокаемую и нескользкую обувь, а также обязательно захватить зонтики или же надевать капюшоны, чтобы защититься от снега и ветра.

С первых дней зимы Закарпатье начало засыпать снегом (ВИДЕО)