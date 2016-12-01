В Ужгороде взрослые цыгане ходят учиться в школу (ФОТО)

02.12.2016 (10:05)

В Ужгороде взрослые цыгане снова сели за парты

В Ужгороде цыгане, имеющие собственных детей и даже внуков, снова сели за парты. В одной из школ города несколько недель назад начался необычный эксперимент: два месяца взрослые цыгане ежедневно будут ходить на интенсивные курсы письма и чтения на украинском.

Такую программу при поддержке городского управления образования и Международного фонда «Возрождение» инициировало руководство СШ №14. Это древнейшая ромская школа не только Закарпатья, но, по словам ее директора, всей Европы.

Школу построили 90 лет назад сами цыгане на территории лагеря, который сохранился до сих пор. Ходили сюда и другие дети микрорайона, в военные годы в здании действовала корчма. Из двух классов школа выросла в девятилетку. Теперь здесь учатся не только праправнуки основателей заведения, но и их родители.

Территория лагеря чуть ли не за порогом школы, поэтому ученикам не приходится далеко ходить. Тем более, их не надо заставлять учиться. Каждый здесь со своей мотивацией. Часть взрослых закончила когда-то несколько классов, некоторые не учился вообще, другая особенность цыганских семей - раннее замужество и семья вместо школы. Наверстывают упущенное обучение вместе с собственными детьми.

Захотело учиться 20 человек, пришло в школу - 10

Директор школы Оксана Легеза рассказывает об образовательной новации. «Наши выпускники поняли, что их образования недостаточно, чтобы вести полноценный образ жизни. К экстернатной формы обучения они еще не готовы. То мы подумали, что, возможно, им помогут ускоренные курсы по канадской инновационной программой. Когда за два месяца ежедневного обучения людей можно научить читать и писать. Возможно, это будет побуждением к выводам и шагов на государственном уровне», - говорит Оксана Легеза.

В начале программы к обучению были готовы двадцать потенциальных школьников. Уже на психологическое тестирование пришло только десять. «Есть испугались самого тестирования, или рассчитывали на экстерн - не знаю», - добавляет директор, - после тестирования мы поделили всех на более продвинутых и тех, с кем действительно начинать надо с изучения букв. Сейчас из этих учеников стабильно ходит только шесть». У каждого взрослого ученика, как личные мотивы, так и жизненные обстоятельства. Недавно взрослые школьники пропустили занятия, поскольку лагерь провожал в последний путь одну из ромок.

Утром - убирает в школе, вечером там учится

Таксист, уборщица, председатель общественной организации, женщина в декрете, безработные - социальный статус учеников и их профессия не имеют никакого значения, уверяют в школе.

Джульетта Адам более 15 лет работает в школе уборщицей. Услышав о возможности учиться, женщина решила усовершенствовать украинский. В первой половине дня убирает классы, во второй - упражняется в родах и падежах. «Хочется научиться украинскому языку. Давно училась: три или пять классов ходила. А потом оставила, как все цыгане делают это. Я пошла в школу учиться на украинском языке нормально писать и читать. Это в жизни человеку нужно. Я так считаю», - объясняет женщина.

Супруги Снежана Вираг и Эдуард Каналош на уроки ходят вместе. «8 классов закончила, потом - замуж, родить детей. Старший и средний ходят в эту школу. Смеются над нами немного дети», - объясняет женщина. Эдуард после окончания курсов планирует найти лучшую работу. Сейчас работает таксистом. О том, что пошел учиться, на работе даже не подозревают. «Я вообще не учился в школе. Теперь научился читать и писать. Было такое, что нас не брали в школу. Нас не хотели учить, что мы с детьми русскими будем учиться», - вспоминает Эдуард.

Среди учеников есть и такие, которые закончили полные 11 классов. Неля Адам планирует поступать в университет, интересуется работой социального работника. Но главной причиной вспомнить язык и литературу стала другая. «Я решила походить в школу, чтобы помочь своему сыну вспомнить, что я в школе учила - говорит Неля, - я ему помогаю по украинскому языку, литературе, математике. У него очень хорошо получается, у меня лучше. Учиться никогда не помешает».

Старшие ученики вдохновляют своей мотивацией

Взрослые ученики имеют специальные тетради, получают домашние задания. Правда, оценок учителя не ставят, считают, что это - не мотиватор. Больше общаются с учениками. Обсуждают общественно важные темы. «У меня более« продвинутая »группа, у них был багаж знаний, - хвалит своих учеников Марина Казинцева, заместитель директора школы. - Среди уроков задают вопросы, мини-диспуты у нас бывают. Им интересно все, если в предложении будет что-то о России, они спросят. В то же время, я развиваю мировоззрение. Такая неформальная обстановка».

После завершения обучения в декабре ромы писать итоговую аттестационную работу. В школе говорят: такие ученики очень вдохновляют. Они хотят изменить что-то в своей жизни и понимают вес знаний.

Ирина Бреза





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