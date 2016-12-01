Венгрия выдала миллион паспортов иностранцам, в том числе украинцам

|820 тысяч иностранцев приняли присягу и получили венгерские паспорта
С начала процесса натурализации Венгрия увеличила количество венгерских граждан до 920 тысяч, - об этом заявил Жолт Шемьен, вице-премьер Венгрии, отвечающий за национальную политику во время заседания Совета венгерской диаспоры в Будапеште в среду, 30 ноября.
С мая 2010 года, когда вступил в действие закон об упрощенной процедуре получения гражданства Венгрии (натурализации), было рассмотрено более 920 тысяч заявок от иностранцев, и из них 820 тысяч человек уже приняли присягу и получили венгерские паспорта.
В начале этого года речь шла о 825 тысяч заявок от иностранцев, а присягу приняли 762 тисяч человек.
Жолт Шемьен также сообщил, что правительство держит свое обещание и к 2018 году один миллион человек из числа иностранной диаспоры получат венгерское гражданство.
Вице-премьер Венгрии рассказал, что для поддержки представителей венгерской диаспоры, которые живут в сорока странах мира, действует несколько правительственных программ. Среди ниx программа Шандора Чома Кереши и программа Микеш. Последняя имеет среди первоочередных задач - поддержание образовательных заведений Закарпатья.
Жолт Шемьен отметил, что если во время режима Кадара к зарубежной диаспоре относились враждебно, то сейчас каждый венгр, от собственных взглядов, является значимым для венгерского правительства.
По данным венгерских СМИ, в прошлом году документы для получения гражданства Венгрии подало более 124 тысяч украинцев, подавляющее большинство из Закарпатья.
Для некоторых категорий украинцев отменили плату за национальные визы в Венгрию
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Комментарии
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Úgy gondolom, hogy az orosz és a ruszin lakosság a Silver Föld magyarok támogatják a kezdeményezést létrehozásáról szóló autonómiáját.
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Венгерская община Закарпатья решила отвлечь украинских керманычив от увлекательного занятия по запуску 16 чудом не сгнивших ракет якобы над своим Крымом, но все-таки подальше от него, и потребовала от президента украины Петра Парашенко заняться куда более насущными проблемами еще пока государства. Венгры Закарпатья требуют от него подписать договор о создании автономии, пригрозив в противном случае выйти из состава украины.
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лучше автономно, чем с хохлобыдлом...
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Трещит Огрызок как пустой орех
Как щепка трещит гривнА
А Петю вновь разбирает смех
Какое мне дело До вас до всех?
А вам до меня!