Венгрия выдала миллион паспортов иностранцам, в том числе украинцам

02.12.2016 (10:29)

820 тысяч иностранцев приняли присягу и получили венгерские паспорта

С начала процесса натурализации Венгрия увеличила количество венгерских граждан до 920 тысяч, - об этом заявил Жолт Шемьен, вице-премьер Венгрии, отвечающий за национальную политику во время заседания Совета венгерской диаспоры в Будапеште в среду, 30 ноября.

С мая 2010 года, когда вступил в действие закон об упрощенной процедуре получения гражданства Венгрии (натурализации), было рассмотрено более 920 тысяч заявок от иностранцев, и из них 820 тысяч человек уже приняли присягу и получили венгерские паспорта.

В начале этого года речь шла о 825 тысяч заявок от иностранцев, а присягу приняли 762 тисяч человек.

Жолт Шемьен также сообщил, что правительство держит свое обещание и к 2018 году один миллион человек из числа иностранной диаспоры получат венгерское гражданство.

Вице-премьер Венгрии рассказал, что для поддержки представителей венгерской диаспоры, которые живут в сорока странах мира, действует несколько правительственных программ. Среди ниx программа Шандора Чома Кереши и программа Микеш. Последняя имеет среди первоочередных задач - поддержание образовательных заведений Закарпатья.

Жолт Шемьен отметил, что если во время режима Кадара к зарубежной диаспоре относились враждебно, то сейчас каждый венгр, от собственных взглядов, является значимым для венгерского правительства.

По данным венгерских СМИ, в прошлом году документы для получения гражданства Венгрии подало более 124 тысяч украинцев, подавляющее большинство из Закарпатья.

Для некоторых категорий украинцев отменили плату за национальные визы в Венгрию