Украинский военный убив командира сбежал к боевикам в ЛНР

02.12.2016 (10:45)

Боец ВСУ совершил преступление и перешел на сторону врага

По предварительной информации, на сторону террористов гибридной армии РФ в Донбассе перешел после совершения убийства сослуживца военный из 93-й ОМБр.

Вчера, 1 декабря, военнослужащий одного из подразделений, дислоцированных в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины, совершил тяжкое преступление и переметнулся на сторону оккупантов. Об этом сообщает в Facebook штаб АТО.

"Внимание! Вчера боец одного из наших подразделений совершил тяжкое преступление. В надежде на то, что избежит наказания, он перешел на сторону противника", - говорится в сообщении.

По информации волонтера Романа Доника, военнослужащий 93-й ОМБр, попавший в состав ВСУ через военкомат Покровска, убил командира взвода.

Российская пропаганда вчера сообщила, что "украинский военный угнал боевую машину и сдался "народной милиции ЛНР".

Позднее спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник опроверг информацию, что злоумышленник угнал БМП и уехал на временно неподконтрольную территорию Донбасса. "Это неправда, техника на месте", - цитирует его Hromadske.

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