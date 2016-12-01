В поезде "Москва-Одесса" людям на голову падает снег

02.12.2016 (11:11)

Пассажиры поезда "Москва-Одесса" в шоке от холода и снега в вагонах

О том, как народ пытался выжить в течение 23-часового путешествия, рассказала одна из пассажирок злосчастного состава Наталья Гончарук.

"Проснулась, когда на голову упал кусок снега"

- Когда я садилась в поезд в Москве, на улице было 11 градусов мороза. Конечно, в вагоне было теплее, чем на улице, но когда мы тронулись, ситуация не изменилась. Начиная подмерзать, я пошла к проводнику узнать, когда включат отопление. На что он ответил, что уже вовсю кочегарит, а прохладно из-за того, что "немного" задувает из окон.

Через час стало понятно, что тепла нет. Проводник ушел в несознанку: "Я не знаю, почему так холодно, я топлю". Другие люди тоже возмущались, но в итоге смирились, надели пуховики, шапки, укутались кто чем мог и легли спать. В три часа ночи я проснулась от того, что мне на голову упал кусок снега. Сон как рукой сняло, и тут я увидела, что окно с внутренней стороны буквально облеплено снегом, такая же картина - на остальных окнах вагона, - рассказывает Наталья.

Пассажиры вызвали начальника поезда. Он пришел, с сочувствующим видом пофотографировал обледенение и признался, что этот "счастливый" вагон действительно не отапливается, потому что на него не хватило угля.

- Мы попросили, чтобы нас перевели в другие вагоны . Но начальника поезда не тронули даже мерзнущие дети. Он сказал, что попробует решить вопрос, и испарился. Больше мы этого человека не видели, - говорит Наталья.

Дополнительных одеял пассажирам тоже никто не предоставил. Единственное, чего удалось допроситься, это несколько стаканов остывшего чая.

Наша собеседница сошла с поезда в Киеве в 8 утра и считает чудом, что ей удалось не простудиться. Остальные путешественники поехали дальше и были в Одессе лишь в восемь вечера, то есть провели в холоде почти сутки.

"Мы не привыкли отстаивать свои права"

Пассажиры написали коллективную жалобу на имя начальника железной дороги. Они требуют вернуть деньги за билет, который стоит 1500 гривен в один конец. Но главная задача людей - не заболеть. А если вдруг здоровье подведет, правозащитники уверены: у железнодорожников можно отсудить не только стоимость билета, но и деньги, потраченные на лечение.

- Пассажиры являются потребителями услуг и на основании Закона о правах потребителей имеют право получать качественные услуги. А железная дорога, в свою очередь, обязана эти качественные услуги предоставить. Если во время поездки возникают технические проблемы или проблемы с обслуживанием, которые становятся причиной дискомфорта, пассажиры могут обратиться с заявлением в адрес Министерства транспорта. Случай с поездом Москва - Одесса - это яркий пример некачественной услуги. Тем более, если пассажиры пострадали - например, заболели, просидев сутки в холодном вагоне. Если случилось так, к заявлению нужно приложить справки от врача и счета из аптеки. Министерство обязано письменно ответить на претензию пассажиров. Если же ответ чиновников не удовлетворяет, то граждане могут подать в суд и через суд получить компенсацию ущерба. В 2004 году я лично как пассажир подавал в суд на Минтранс и выиграл дело. Это был прецедент. В моем случае тяжба длилась полгода, - рассказал правозащитник Эдуард Багиров.

Юрист убежден, что украинцам крайне необходимо научиться отстаивать свои права. Именно потому, что наши граждане не привыкли себя защищать, отечественные транспортники ведут себя так неуважительно.

С первых дней зимы Закарпатье начало засыпать снегом (ВИДЕО)