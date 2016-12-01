02.12.2016 (11:20)

Французский президент отказался баллотироваться на второй срок

Французский президент отказался баллотироваться на второй срок, однако предупредил граждан Франции о возможных последствиях неправильного выбора.

В телевизионном обращении к нации Франсуа Олланд подчеркнул, что принял окончательное решение и отказывается баллотироваться на второй срок в президенты Франции. По словам Олланда, он знает, что его решение несет огромные риски для страны, ведь сейчас во Франции набирает популярность ультраправая партия «Национальный фронт», возглавляемая Марин Ли Пен, одной из самых ярких фанаток Путина, российского президента. Глава Франции напомнил всем о важности предстоящих выборов и подчеркнул, что от решения французов будет зависеть их будущее.

Эммануэль Макрон, бывший министр экономики, прокомментировал решение Олланда, отметив, что оно было мужественным. После заявления президента на политической арене Франции наметился ажиотаж. Журналисты ВВС считают, что теперь основным фаворитом президентской гонки может стать Мануэль Вальс, действующий премьер-министр Франции.

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