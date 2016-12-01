На ремонт автодорог в Закарпатье средства из госбюджета использованы полностью

02.12.2016 (11:51)

Бюджетные средства на ремонт лорог в Закарпатье использованы по назначению

Обнародована некоторыми СМИ информация о якобы неиспользования бюджетных средств на строительство и ремонт автодорог в Закарпатье не соответствует действительности.

- Общая сумма средств, выделенная из бюджетов различных уровней на 2016 год, составляет не 517 миллионов (как указывает один из телеканалов), а 221 миллион гривен, - отмечает председатель ОГА Геннадий Москаль. - Из них средства государственного бюджета - 187 миллионов гривен. По состоянию на начало декабря все деньги, предусмотренные на строительство и ремонт автодорог, впервые за последние годы использованы на Закарпатье до копейки. Остается еще 7 миллионов гривен для эксплуатационного содержания дорог (подсыпка, расчистка от снега и т.д.), которые будут использованы до конца года.

Небольшая доля средств из местных бюджетов, предусмотренных для ремонта дорог, пока не использована, однако они остаются на следующий год, а не возвращаются в государственный бюджет.

Итоговую информацию о строительстве на ремонт автодорог в Закарпатье в 2016 году по сравнению с предыдущими годами будет обнародовано в конце декабря.

Закарпатская ОГА призывает журналистов тщательно проверять информацию, которая готовится к публикации, чтобы не быть источником распространения различных фейков.

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