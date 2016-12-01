Население Земли превысило 7,4 млрд человек

02.12.2016 (12:01)

Население Земли стремительно расти в последние несколько десятилетий

Рост населения за 2016 год составил 1,1%. Численность населения Земли в 2016 году достигла отметки в 7,43 миллиарда человек, увеличившись на 1,1%, с 7,34 миллиарда в прошлом году.

Об этом говорится в докладе Фонда ООН в области народонаселения.

Согласно докладу, около 26% мирового населения — люди в возрасте до 14 лет. В документе также отмечается, что примерно половина молодого населения Земли в возрасте до 24 лет испытывает дискриминацию по гендерному признаку в пользу мужчин.

Напомним, численность населения Украины по состоянию на 1 сентября 2016 года составила 42 миллиона 642,4 тысяч человек.

Статистику населения земли в настоящем времени можно посмотреть на сайте

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