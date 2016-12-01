В Закарпатье в двойном днище микроавтобуса пограничники нашли сигареты (ФОТО)

02.12.2016 (12:35)

Закарпатские пограничники конфисковали "Фольксваген" запакованный сигаретами

Пограничники Чопского отряда в пункте пропуска «Тиса» в очередной раз помешали попытке незаконного перемещения через границу контрабандных табачных изделий.

Так во время совместного погранично-таможенного досмотра микроавтобуса марки «Фольксваген», которым на выезд из Украины направлялся наш 37 - летний соотечественник, пограничники обнаружили сокрытии сигареты. Информацию о возможном незаконном перемещении табачных изделий в специально оборудованных тайниках данного микроавтобуса, правоохранители получили заранее. Как результат, в ходе углубленного осмотра микроавтобуса в специально изготовленном тайнике, а именно в двойном днище, пограничники обнаружили 4502 пачки сигарет, различных марок, украинского производства. Доступ скрытого табака стало возможным только после демонтажа задних пассажирских сидений и снятия декоративной обшивки пола салона, которая прикрывала фальшь днище автомобиля и отверстие в тайник.

Табачные изделия, стоимостью почти 97 тыс. гривен изъяты в установленном порядке. Вместе с тем изъято транспортное средство 2007 года выпуска, который оценен на сумму более 307 тыс. гривен.

Закарпатские пограничники конфисковали "Volkswagen" запакованный сигаретами (ФОТО)