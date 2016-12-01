"Укрзализныця" отменила онлайн-резервирование билетов на поезда

02.12.2016 (12:44)

В новогодние праздники отменено интернет-резервирование билетов на поезда

"Укрзализныця" обращает внимание пассажиров, что с 1 декабря 2016 года, на период новогодних праздников, в качестве эксперимента будет приостановлено предоставление услуги резервирования мест в поездах через интернет. Билеты через интернет теперь можно только приобрести, а не зарезервировать.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", в компании пошли на этот шаг в рамках антикоррупционных мер.

Решение приостановить операцию резервирования мест в поездах через интернет принято руководством ПАО "Укрзализныця", учитывая многочисленные обращения пассажиров по проблемам с приобретением билетов в период массовых перевозок, в частности на зимние праздники. В "Укрзализныце" надеются, что такой эксперимент позволит предотвратить злоупотребления, связанным с незаконной перепродажей проездных документов.

Таким образом, с 1 декабря 2016 в течение новогодних праздников услуга бронирования билетов через интернет недоступна.

Напомним, что зарезервировать места в поездах через интернет можно было с самого начала внедрение продажи билетов через всемирную сеть. К 1 декабря 2016 билеты можно было зарезервировать на 24 часа, и стоила эта услуга пассажиру 17 грн.

Для улучшения обслуживания граждан, во избежание недоразумений при посадке в поезд "Укрзализныця" постоянно обращается к пассажирам с просьбой не покупать билеты у посторонних лиц, а исключительно в кассе или через официальный онлайн-сервис ПАО «Укрзализныця» - booking.uz.gov.ua и агентов, подключенных к автоматизированной системы продажи билетов.

Также железнодорожники обращают внимание правоохранительных органов на многочисленные жалобы граждан о противоправной деятельности перекупщиков на вокзалах.

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