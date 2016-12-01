Европол предупредил об угрозе новых терактов со стороны ИГИЛ

02.12.2016 (13:09)

ИГИЛ готовит новые теракты в Европе

Полицейская служба ЕС предупреждает, что в ближайшее время ИГИЛ планирует новые теракты в Европе.

Об этом говорится в отчете антитеррористического центра Европола, опубликованном в пятницу, 2 декабря.

Отмечается, что опасность новых терактов в Западной Европе повышается из-за потери экстремистами территорий в Сирии и Ираке.

В предупреждении указывается, что новые нападения на территории стран Европейского Союза могут быть совершены как террористами-одиночками, так и целыми группами.

Наиболее высокая угроза террористических актов во Франции. Также среди возможных целей исламистов эксперты называют Бельгию, Германию, Нидерланды и Великобританию.

Напомним, ранее США предупредили Европу об угрозе терактов на период зимних праздников.

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