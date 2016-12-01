Европол предупредил об угрозе новых терактов со стороны ИГИЛ

|ИГИЛ готовит новые теракты в Европе
Полицейская служба ЕС предупреждает, что в ближайшее время ИГИЛ планирует новые теракты в Европе.
Об этом говорится в отчете антитеррористического центра Европола, опубликованном в пятницу, 2 декабря.
Отмечается, что опасность новых терактов в Западной Европе повышается из-за потери экстремистами территорий в Сирии и Ираке.
В предупреждении указывается, что новые нападения на территории стран Европейского Союза могут быть совершены как террористами-одиночками, так и целыми группами.
Наиболее высокая угроза террористических актов во Франции. Также среди возможных целей исламистов эксперты называют Бельгию, Германию, Нидерланды и Великобританию.
Напомним, ранее США предупредили Европу об угрозе терактов на период зимних праздников.
После разговора с Трампом Путин не прекратил бомбардировку Алеппо (ВИДЕО)
Рейтинг: 1
Комментарии
Рейтинг: 0
Рейтинг: 3
После выхода фильма "украина в огне",рассказывающего о госперевороте,неплохо бы отснять и вторую часть -"украина в говне",о жизни после.
Рейтинг: 2
Через поле, через ліс,
гори і долини,
Парашенко гроші ніс
в торбі, з України.
Нападав на нього страх,
щоб з мішком не впасти.
Думали ми - олігарх
і не буде красти.
А тепер пропав наш сміх
бачим, кепські справи,
бо краде, не гірше всіх
з казни, у держави.
Має добрий апетит
і бере, що бачить.
- Не гарант ви, а бандит,
хай нас Бог пробачить!
Рейтинг: 3
НАБРАВ ДОЛГОВ НА 300 ЛЕТ !!!!ПОД ЛОЗУНГОМ ИДЕМ В ЕВРОПУ !!!!! ПРОЕВРОПЕЙСКИЙ пРЕЗИДЕНТ ЗАГНАЛ ВСЕХ ХОХЛОРОГУЛЕЙ !!!-КУДА ВЫ ДУМАЕТЕ ???? КОНЕЧНО - В ЖОПУ!!!!
Рейтинг: -1
Рейтинг: 0
ИГИЛ и УГИЛ - близнецы-братья.