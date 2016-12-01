В центре Киева сожгли элитное авто народного депутата (ФОТО)

|Неизвестные сожгли автомобиль народного депутата Вадима Руденко
В ночь на 2 декабря неизвестные сожгли автомобиль народного депутата Вадима Руденко, припаркованный во дворе дома по улице Большая Васильковская.
Об инциденте сообщает пресс-служба депутатского объединения "Депконтроль", в которое входит Руденко.
По словам соратников пострадавшего нардепа в Верховной Раде, поджог связан с расследованием коррупции в Южном порту в Одесской области, которым сейчас занимается Руденко.
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