В центре Киева сожгли элитное авто народного депутата (ФОТО)

02.12.2016 (14:24)

Неизвестные сожгли автомобиль народного депутата Вадима Руденко

В ночь на 2 декабря неизвестные сожгли автомобиль народного депутата Вадима Руденко, припаркованный во дворе дома по улице Большая Васильковская.

Об инциденте сообщает пресс-служба депутатского объединения "Депконтроль", в которое входит Руденко.

По словам соратников пострадавшего нардепа в Верховной Раде, поджог связан с расследованием коррупции в Южном порту в Одесской области, которым сейчас занимается Руденко.

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