Что можно приобрести в Украине за биткоины?

02.12.2016 (14:37)

В Украине биткоины набирают популярность

Криптовалюта биткоин становится все более популярной по всему миру. И Украина не отстает от мировых тенденций. Подтверждение этому — уже существующий у нас в стране оборот биткоинов.

Несмотря на то, что о массовости говорить еще рано, криптовалюта уже заняла свою нишу на украинском рынке — за биткоины можно получить целый перечень товаров и услуг:

— в продуктовом магазине «Натуральные продукты» можно купить молочную и мясную продукцию, кондитерку и напитки за биткоины по актуальному курсу.

— одной из первых компаний в Украине, которая начала принимать биткоины, стал сервисный центр для iPhone «Ukrainian iPhone Service».

— Yaware – разработчик корпоративных приложений по учету рабочего времени, видеонаблюдению и оценке продуктивности сотрудников.

— адвокатская контора «Юскутум» активирует расчеты по биткоин по просьбам клиентов.

— SendFlowers – интернет-магазин, который продаст и доставит букет цветов за биткоины.

— кофейня Kava Like.

— магазин климатической техники «Печи.Камины».

— агентство по недвижимости Gek, которое находится в Одессе.

— туристическая компания Blitz Travel.

— IT-компания Silenca Tech.

— креативное агентство VIDEOFABRIKA.

— интернет-магазин аккумуляторов 12v.ua.

— магазин натуральных продуктов «Эко-лавка».

Хотя большинство блокчейн-инициатив в Украине находятся на ранней стадии развития, сегодня наша страна входит в пятерку стран-лидеров по использованию криптовалюты биткоин. По оборотам пока мы не сравнимы с Китаем, но можем конкурировать с США, Европой и Россией. Кроме того, 25% биткоин-проектов имеют собственников, руководство, или ключевых разработчиков-выходцев из Украины.

В 2017 году НБУ запустит собственную электронную валюту