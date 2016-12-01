Что можно приобрести в Украине за биткоины?

|В Украине биткоины набирают популярность
Криптовалюта биткоин становится все более популярной по всему миру. И Украина не отстает от мировых тенденций. Подтверждение этому — уже существующий у нас в стране оборот биткоинов.
Несмотря на то, что о массовости говорить еще рано, криптовалюта уже заняла свою нишу на украинском рынке — за биткоины можно получить целый перечень товаров и услуг:
— в продуктовом магазине «Натуральные продукты» можно купить молочную и мясную продукцию, кондитерку и напитки за биткоины по актуальному курсу.
— одной из первых компаний в Украине, которая начала принимать биткоины, стал сервисный центр для iPhone «Ukrainian iPhone Service».
— Yaware – разработчик корпоративных приложений по учету рабочего времени, видеонаблюдению и оценке продуктивности сотрудников.
— адвокатская контора «Юскутум» активирует расчеты по биткоин по просьбам клиентов.
— SendFlowers – интернет-магазин, который продаст и доставит букет цветов за биткоины.
— кофейня Kava Like.
— магазин климатической техники «Печи.Камины».
— агентство по недвижимости Gek, которое находится в Одессе.
— туристическая компания Blitz Travel.
— IT-компания Silenca Tech.
— креативное агентство VIDEOFABRIKA.
— интернет-магазин аккумуляторов 12v.ua.
— магазин натуральных продуктов «Эко-лавка».
Хотя большинство блокчейн-инициатив в Украине находятся на ранней стадии развития, сегодня наша страна входит в пятерку стран-лидеров по использованию криптовалюты биткоин. По оборотам пока мы не сравнимы с Китаем, но можем конкурировать с США, Европой и Россией. Кроме того, 25% биткоин-проектов имеют собственников, руководство, или ключевых разработчиков-выходцев из Украины.
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